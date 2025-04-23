Özgür Özel'den Sezer'e Ziyaret

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Ankara'daki konutunda bir araya geldi. Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de eşlik etti.
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