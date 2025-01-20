(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın soruşturmasına konu olan paylaşımı yeniden yayınladı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında kamu görevlisine hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından soruşturmaya konu olan CHP Gençlik Kollarını'nın "Seyyar Giyotin'in Anatomisi: Akın Gürlek" başlıklı paylaşımını yeniden yayınladı.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'den Tartışmalı Paylaşım - Son Dakika
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