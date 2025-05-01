Özgür Özel'den TRT Eleştirisi

(ANKARA)-CHP Genel Başkanı Özgür Özel TRT'nin 61. yılına ilişkin olarak, "TRT'miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. O ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum" dedi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile TRT'nin 61. yılı ve yayın politikasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"TRT'miz 61 yıldır yayında. Böyle başlayabilmeyi çok isterdim. Milletin parasıyla kamu yayıncılığı yapması gereken bu köklü kurumu, bugün bir siyasi partinin operasyon kanalına dönüştürdüler. Yayın tek ses; ama o ekranın faturası hepimize kesiliyor. Faturayı 86 milyon ödüyor ancak TRT bir kişinin menfaatine çalışıyor. TRT 61 yaşında. Ne mutlu! Biz kutlamıyoruz. Biz hatırlatıyoruz: TRT milletindir. Hatırlayana ne mutlu! Bu vesileyle TRT emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyor, o ekranı millete kapatıp yalanlara ve iftiralara açanları bir gün hatırlanmak üzere milletimize havale ediyorum."