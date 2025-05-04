Özgür Özel'e Saldırı Kınandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel'e Saldırı Kınandı

Türk Tabipleri Birliği, Özgür Özel'e yönelik saldırıyı kınayarak demokratik değerlere vurgu yaptı.

04.05.2025 21:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bu saldırının Türkiye'nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türk Tabipleri Birliği'nden Özgür Özel'in bugün TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Atatürk Kültür Merkezi'ndeki cenaze töreninin ardından uğradığı fiziksel saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu saldırının Türkiye'nin demokratikleşmesine, toplumsal barışına yönelik çabalara karşı yapıldığını; bu değerlere yönelik saldırıların asla kabul edilmez olduğunu vurguluyoruz. Demokratik siyasete olan bağlılığımızı ifade ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA

Türk Tabipleri Birliği, Özgür Özel, Politika, Güncel, Sağlık, Şiddet, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel'e Saldırı Kınandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar “Helal olsun“ diyor Kıbrıs Gazisi 35 yıldır ıssız köyü bekliyor, nedenini duyanlar "Helal olsun" diyor
Survivor’da şiddet iddiası Acil durum konseyi toplandı Survivor'da şiddet iddiası! Acil durum konseyi toplandı
3.7’lik depremde bir binanın balkonu çöktü Yaralı var 3.7'lik depremde bir binanın balkonu çöktü! Yaralı var
Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti Sahilde yürüyen vatandaş roket motoru buldu, ekipler hemen harekete geçti
Galatasaray, Davinson Sanchez’in sözleşmesini uzatıyor Galatasaray, Davinson Sanchez'in sözleşmesini uzatıyor
Mert Hakan Yandaş’ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı Mert Hakan Yandaş'ın neden enfeksiyon kaptığı ortaya çıktı
Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım Megan Barton-Hanson: Rızam dışında hamile bırakıldım, şiddete uğradım
Bahçeli’den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı Bahçeli'den 3 Mayıs Milliyetçiler Günü mesajı
Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor Manuel vitesli araçları kullanırken bu hatayı yapmayın: Motoru bitiriyor
Atıyla markete giden gence “Alkollü araç kullanmaktan“ ceza şoku Atıyla markete giden gence "Alkollü araç kullanmaktan" ceza şoku
Yeni ittifak geliyor Erbakan 3 partinin ismini saydı Yeni ittifak geliyor! Erbakan 3 partinin ismini saydı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2025 22:34:26. #7.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel'e Saldırı Kınandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.