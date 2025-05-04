Özgür Özel'e Saldırı Sonrası Önlemler

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanların titizlikle takip edildiğini belirterek, "Suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yapılan menfur saldırı sonrası sosyal medyada provokatif paylaşım yapanlar, sanal devriyelerimiz tarafından titizlikle takip ediliyor. Milletimizin huzurunu ve birliğini hedef alan her girişimde olduğu gibi, bu olayla ilgili de suç teşkil eden paylaşım yapanları tek tek tespit edip adalete teslim edeceğiz."