(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.
Başsavcılığın konuya ilişkin açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in darbedilmesine ilişkin soruşturma açıldığı" ifade edilerek, "Eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir" bilgisi verildi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'e Saldırı Soruşturması Başlatıldı - Son Dakika
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