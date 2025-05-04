Özgür Özel'e yapılan saldırıya soruşturma

BAKAN TUNÇ: ESKİ MEVZUATA GÖRE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e yönelik gerçekleştirilen fiili saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca derhal adli soruşturma başlatılmış, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Söz konusu şahsın, 2004 yılında iki çocuğunu 'Kasten öldürme' ve iki çocuğunu da 'Kasten yaralama' suçlarından İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce iki kez müebbet hapis ve süreli hapis cezalarına çarptırıldığı anlaşılmıştır. Suçun işlendiği tarihte yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Ceza İnfaz Kanunu hükümleri çerçevesinde, ilgili şahıs ceza infaz kurumunda 16 yıl kaldıktan sonra, 2020 yılında şartlı tahliye edilmiştir" dedi.

Bakan Tunç, "2005 yılında AK Parti iktidarları döneminde yapılan köklü reformlarla Türk Ceza Kanunu ve Ceza İnfaz Kanunu tamamen değiştirilmiş; hem suçlara öngörülen cezalar artırılmış, hem de infaz süreleri uzatılmıştır. Ancak saldırgan, bu değişikliklerden önce suç işlediği için eski mevzuata göre cezaevinden tahliye edilmiştir. Bugünkü mevzuat uyarınca aynı suçu işlemiş olsaydı, birden fazla ağırlaştırılmış müebbet ve süreli hapis cezası alması durumunda Ceza İnfaz Kanunu 107/3-a maddesi gereğince en az 36 yıl yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunda kalacağı açıktır. Dolayısıyla kamuoyunda bazı çevrelerce oluşturulmak istenen 'Müebbet aldı, serbest bırakıldı' yönündeki değerlendirmeler gerçeği yansıtmamakta; hukuki ve infaz sürecine ilişkin bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır" ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: ŞİDDETİN HER TÜRLÜSÜ ASLA KABUL EDİLEMEZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyorum. Sayın Özel'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Toplumsal huzuru hedef alan bu tür saldırılar başta olmak üzere, şiddetin her türlüsü asla kabul edilemez" dedi.

DERVİŞOĞLU: BUNLAR DÜZENE YAPILAN SALDIRILARDIR

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da Ankara'da katıldığı cenaze töreni sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik saldırıya ilişkin konuştu. Özel'i telefonla arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiğini ifade eden Dervişoğlu, "Herhangi bir olumsuz durum yok ama üzgün olduğunu söyleyebilirim. Ben de en az onun kadar üzgünüm. Türkiye'de olup bitenlere baktığımızda bir kesim kendisini suç işleme imtiyazına sahip hissediyor; asıl tehlike budur. Bu zamana kadar işlenen bütün suçlarla alakalı olarak eğer muhalefete yöneltilmiş bir itham varsa bunlar soruşturuluyor ve yargılama süreçleri yaşanıyor. Ama muhalefete yönelik herhangi bir şey varsa bunlar soruşturulmuyor, derinlemesine araştırma yapılmıyor. Dolayısıyla suç işleme eğiliminde olan bir kesim insan cezasız kalacağına dair bir intiba ediniyor" diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin kurucu Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik de birtakım saldırılar söz konusu olduğunu kaydeden Dervişoğlu, "Bunların hepsi cezasız kaldı ya da beklenen cezalar verilmedi. Kişilerin siyaset yapma hakkına yönelik tecavüzler kendi içinde anayasal bir suç barındırır. Çünkü insanlara siyaset yapma hakkını anayasa veriyor. Milletvekillerine, siyasi partilerin genel başkanlarına, siyasi şahsiyetlere yapılan saldırıların tamamı aslında bir hak gasbına yöneliktir. Saldırıda bulunarak 'Ben sana siyaset yaptırmayacağım' diyorsunuz. Anayasanın verdiği bir hakkı kısıtlamaya ya da engellemeye çalışıyorsanız burada başka bir suç oluşur. Bu düzene yönelik bir suçtur. Bu suçun bir şahsa atılmış bir tokat ya da yapılmış bir saldırı gibi değerlendirilmesi mümkün değildir. Buradan uyarıyorum. Daha önce bu kabil saldırılara uğradık. Dün de birtakım şeyler yaşandı. Milletvekillerimiz, il başkanlarımız, siyasi partilerin genel başkanları bu tarz saldırılara uğradı ve meseleler sanki sıradan suçlarmış gibi değerlendirildi. Bunlar düzene yapılan saldırılardır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik saldırılardır. Türkiye'nin sosyal bir hukuk devleti olma vasfına yöneltilmiş saldırılardır" ifadelerini kullandı.

DESTİCİ'DEN ÖZEL'E 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de saldırıya uğrayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ayrıca konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Destici, Özgür Özel'e yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını ifade etti. Mustafa Destici, "Sayın Özel'e yapılan bu çirkin ve alçak saldırıyı tüm siyaset kurumuna yapılmış olarak telakki ediyorum. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan fiziki saldırıyı şiddetle lanetliyor, Sayın Özel'e aile efradına, yakınlarına ve Cumhuriyet Halk Partisi camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Terör ve şiddet kimden gelirse gelsin ve dahi kime yapılırsa yapılsın karşısında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum. Özellikle siyaset kurumunda herkes sözünü söylemeli ve karşısındakinin fikrine de sözüne de saygı duymalıdır. Saldırının sebebi inşallah en kısa zamanda ortaya çıkarılır ve saldırgan hukuk önünde hak ettiği cezayı alır" dedi.