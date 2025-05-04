Özgür Özel\'e Yumruklu Saldırı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından 1 kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Önder için düzenlenen töreninin ardından AKM'den ayrılan Özel, bu sırada yanına yaklaşan bir saldırgan tarafından yumruklandı.

CHP Genel Başkanı Özel, korumalar eşliğinde ve güvenlik önlemleri altında alandan ayrıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin S.T. (66) olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.

Şüphelinin, emniyette ifade alma işleminin başlamadığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca konuya ilişkin yapılan açıklamada, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugün darbedilmesiyle ilgili soruşturma başlatılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Ayrıntılı soruşturma devam etmektedir. Gelişmelerden bilgi verilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Yapılan sorgulamada şüpheli S.T'nin, 9 Mayıs 2004'te Hatay'ın İskenderun ilçesinde, kızı M.T. (15) ve oğlu B.T'yi (17) öldürdüğü, küçük kızı G.T'yi de (11) yaraladığı gerekçesiyle yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldığı, 2020'de de şartlı tahliye ile cezaevinden çıktığı belirlendi.

Şüphelinin herhangi bir siyasi parti ve örgütle bağlantısı olmadığı, ilk belirlemelere göre akıl sağlığına ilişkin de bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi. Şüphelinin irtibatları, olayda azmettirici olup olmadığı gibi detayların da incelendiği belirtildi.

İl Başkanı Özgür Çelik'in açıklaması

Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Özel'e yönelik saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Saldırının milletin iradesine yapıldığını aktaran Özel, "Ancak, milletimiz geri adım atmaz. Bu alçaklığı yapanın da yaptıranın da iki elimiz yakasında olacak. Cumhuriyet Halk Partililer ve demokrasiye inanan tüm vatandaşlarımız müsterih olsun, Genel Başkanımızın sağlık durumu iyi. Planlanan İstanbul programlarımıza devam ediyoruz." dedi.

Özel'in saat 18.00'de CHP İstanbul İl Binası'ndan Ankara'ya yolcu edileceğini kaydeden Çelik, hak, hukuk ve adalet mücadelelerine devam edeceklerini belirtti.