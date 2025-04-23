Özgür Özel: Engeller bizi durduramaz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda düzenlenen 23 Nisan özel oturumu sonrası "Kurduğumuz Meclis'in önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu 23 Nisan Özel Oturumu'ndan ayrılırken, gazetecilerin sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Cumhuriyet yasak tanımaz. Cumhuriyet Halk Partisi, kurduğu Meclis'i, kurduğu Cumhuriyeti yaşatmak için kimseden izin almaz. Kurduğumuz Meclis'in önünden kurucumuza yürüyeceğiz. Buna kimse engel olamaz. Engel olmaya çalışanlar kendilerini küçük düşürürler. Hodri meydan! Buyursunlar engel olsunlar."