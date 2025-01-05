Özgür Özel, Erzurum'da... "Bu Millete Fetih Sureleri ile Karın Doymadığını Söylemek, Anlatmak Boynumuzun Borcu"

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Haber: Gülara SUBAŞI - Kamera: Yasin KABADAYI

(ERZURUM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve sığınmacı politikalarını eleştirerek, " Suriye'de yaşananlar üzerinden bir hikaye kurup, iktidara tutunabileceğini sanıyor. Tayyip Bey diyor ki, 'Suriye'de zafer kazandım. Ona sevinmelisin.' 13 yıl, 283 şehit, 200 milyar dolar kayıp, 4 buçuk milyon Suriyeli burada. Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış programının ardından Erzurum'a geldi. Özel, burada Erzurum İl Başkanlığı'nın düzenlediği halk buluşması programına katıldı. Özel'e Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın ile Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin, Yalçın Karatepe ve Volkan Demir eşlik etti. Program Erzurum bar ekibinin dans gösterisiyle başladı.

Serhat Can Eş: "CHP artık bir muhalefet partisi değil, iktidar için gün sayan bir partidir"

CHP Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş yaptığı konuşmada, "Erzurum 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenlerin şehridir. CHP, 'Tam bağımsız Türkiye' diyenlerin partisidir. Partimizi Erzurum'da birinci parti haline getirmek, Erzurum'a yakışanı yapmak için canla başla çalışıyoruz. Cesaretli, yürekli ve kararlıyız. Türkiye'yi AK Parti'den kurtaracak olan parti, CHP'dir. Yarın seçim olacak gibi çalışıyoruz. CHP artık bir muhalefet partisi değil, iktidar için gün sayan bir partidir. Her şeyin var bir çaresi, geliyor CHP" ifadesini kullandı. Özel, şunları kaydetti:

"O şanlı yolu, hep birlikte yürüdük"

"100 yıl önce, 23 Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan bu güzel şehir, bu kadim şehir milletimizin kaderini tayin eden şehir olmuştur. Dün gece elimizde meşalelerle Sarıkamış'taydık. Bu sabah sekiz buçuk kilometrelik o şanlı yolu, hep birlikte yürüdük. Bağımsızlığımız için canını ortaya koyan, komutanı 'yürü' dediğinde o yolun sonunda ölüm de olsa yürüyen, bu toprakları kurtarmak, bu ülkeyi korumak için ölüme gözünü kırpmadan giden şanlı bir ecdadın, güçlü bir ordunun ve daha o günlerde kurtuluş mücadelesi vermek isterken İstanbul'dakiler tarafından hakkında soruşturmalar açılan, 'geri dön' diye telgraflar çekilen, idam fermanları verilen ve bunun karşısında üstündeki çok sevdiği üniformasını çıkarıp ilk kez sivil kıyafetle geldiği Erzurum'dan Milli Mücadele'nin kahramanı olarak ayrılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaşları, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

"Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz"

'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' diye Türkiye'nin dört bir yanında söylüyoruz. Teğmenlerimiz söyledi diye onları ordudan atmaya çalışıyorlar. İsyan ediyoruz, itiraz ediyoruz. Ama bir yerde 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' lafı doğdu diyeceksek üniformayı çıkardığı gün onu orduların başkomutanı yapan Erzurum'da bunu kana kana söyleyebiliriz. Hepimiz Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Buraya gelip, Erzurum Kongresi'ni yapıp, Erzurum'dan güç ve kuvvet alıp, gidip orduları toplayıp, Milli Mücadele'yi başlatıp, ülkeyi kurtarıp, sonra gelip bir demokrasi, bir Cumhuriyet kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk en dar gününde kendine ev sahipliği yapan bu kenti hiç unutmadı.

"Kurucumuzun yaptığı gibi, Erzurum'a güç almaya geldik"

Cephede kazanılan zaferler sonrası Türkiye'nin önü açıldı. Üretimle, sanayiyle, kalkınma programlarıyla, ekonomik ve sosyal zaferlerle bu ülke artık her bir bireyin geleceğe güvenle bakacağı, ülkesiyle gurur, kendisinin geleceğinden umut dolacağı bir ülke haline geldi. CHP'nin yönetimi olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'nin baba evinin bugünkü yöneticileri olarak 100 yıl sonra yeniden yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, adaletsizliğe mahkum edilen; birileri cebini doldururken, birileri zengin bir hayatı kana kana yaşarken, diğer taraftan yoksulluğa mahkum edilen milyonların umudu olmak için bir kez daha kurucumuzun, birinci genel başkanımızın yaptığı gibi Erzurum'a güç almaya, mücadele için Erzurum'dan azimle, kararlılıkla ayrılmaya geldik.

"2024 yılında partimiz için çok güzel günler oldu"

2024 yılında partimiz için çok güzel günler oldu. 31 Mart seçimine giderken birileri 2023'teki seçim başarısına güvenerek CHP'nin dağıldığını, bir daha toparlanamayacağını, elindeki başta İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya önemli belediyeleri CHP'nin elinden alacaklarını, iktidarlarını güçlendireceklerini hayal ederken Atatürk'ten aldığımız ilhamla önce gençlere, kadınlara, bilime, çalışmaya, öz güvene, kendine güvenmeye olan inancımızla, yaş ortalaması 43 olan PM'miz, 46 olan MYK'mız, yarısı kadın, yarısı erkek olan partiye ve Ata'ya yakışır Gölge Kabinemizle belirlediğimiz adaylarla 47 yıl sonra CHP'yi yeniden Türkiye'nin birinci partisi yaptık.

"CHP yedi bölgede var. AK Parti kaç bölgede var"

Örneğin geçmişte, CHP'ye 'Sivas'ın doğusuna geçemezsiniz' diyenlere inat, şunu söyleyebiliyoruz: CHP yedi bölgede de vardır. AK Parti kaç bölgede var? Ege'de bulunan şehirlerin tamamı CHP'lidir. Ege'de CHP dışında bir partinin il ya da büyükşehir belediyesi yoktur ama eskiden olduğu gibi sadece sahil kenarında değil içerlerde, Karadeniz'de, güneyde, İç Anadolu'da varız. Peki ya doğuda? Erzurum'da 2019 seçimleri sonucunda hiç belediyemiz yokken şimdi bu salonda il başkanımın yanında Çat ve Şenkaya Belediye Başkanlarım oturmaktadır.

"Bir sonraki seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni alacağız"

Erzurum'u en son 1973'te kazanmıştık ama içimizde uhdedir. Bu salon seçim zamanı değil, kara kışın ortasında, taşımayla değil kendi kendine coşkuyla doluyorsa şunu söylüyorum: Bir sonraki seçimlerde Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni de alacağız. Ant olsun ki alacağız. Erzurum'da artık halkçı bir belediyeye, milletin derdiyle dertlenen, kimseyi ayırmayan, kimseyi kayırmayan, kimseyi ötekileştirmeyen, herkesi bağrına basan bir belediyeye, bir belediye başkanına, bir yönetim anlayışına ihtiyaç var. Türkiye'de artık iktidarın yoksulların, emeklilerin, emekçilerin sesinin duyulmasına, gençlerin umutlarını yeniden yeşertmelerine, yurtdışında değil bu ülkede hayal kurmalarına ihtiyaç var. Bunu yapmanın yolu hep birlikte çalışmak ve CHP'yi iktidar yapmaktır. Erzurum CHP iktidarında sesini en yakından duyacağımız, derdini en hızla çözeceğimiz şehirlerden bir tanesidir. Çünkü Erzurum bize Gazi Mustafa Kemal'in emanetidir. Erzurum'un köylerinde halen kanalizasyon sorunu, içme suyu sorunu var, içme suyu şebekelerinde kirlilik sorunları var, besicinin, çiftçinin sorunları var, yılan hikayesine dönen hızlı tren sorunu var. 2023'te bitecek diye söz verdikleri hızlı treni, yıllar ötesine öteleyen bir yönetim anlayışı var. Erzurum'da 20 yıldır yapılmayan şehir stadyumu hala bekliyor. CHP olarak o stadyumu yapmaya, Dadaşları birinci lige çıkarmaya, sizinle birlikte orada Erzurumspor'u izlemeye söz veriyoruz.

"Bütün milletvekillerine sesleniyorum: Emekli maaşını bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım"

Emeklilerimiz, emekçilerimiz, asgari ücretliler, çiftçiler, esnaflar büyük sıkıntılar çekiyor. Sıkıntıların kökünde adaletsizlik var. Bu iktidar gelir adaletini sağlayamıyor. Zenginler servetine servet katarken yoksullar eziliyor. Bu iktidar adalet sarayları yapıyor ama mahkemelerde adaleti sağlayamıyor. Siyasallaşan yargı, iktidardan olmayanlar için sopa görevi görüyor, yıldırmaya çalışıyor. Bu iktidar sosyal adaleti sağlayamıyor. Toplum kesimleri arasındaki her türlü eşitsizlik, dengesizlik ve yarılma gitgide artıyor. Bugün bu milletin en büyük sorunu şüphesiz geçim sıkıntısı. Açıkladığı enflasyon oranıyla işçinin, memurun, emeklinin maaşını belirleyen bir kurum var. Adı TÜİK. Bu hükümetin beğenmediği, her kötülüğü işaret ettiği, kendinden önceki üçlü koalisyon, Ecevit'in son başbakanlığında en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücretti. Yani bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün emekliye 14 bin lira veren, vermeyi hesap eden bir iktidarla karşı karşıyayız. Biz gelecekte yeniden en düşük emekli maaşını bir buçuk asgari ücret elbette yapacağız. Ama hiç değilse bu karda, kışta, bu zorlukta, bu yoklukta, bu yoksullukta emeklinin hayata tutunabilmesi için buradan bütün siyasi partilere, Meclis'teki bütün milletvekillerine sesleniyorum. Gelin, bu kötülüğe sessiz kalmayalım. Kanuna el kaldıracak, oy verecek olanlar bizleriz. 14 bin lira değil en düşük emekli maaşını, hiç değilse bir asgari ücret yapmak için ellerimizi kaldıralım. Bu emeklinin çilesini bitirelim.

"Tayyip Bey, geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş cağ kebabı alırken bugün 221 şiş alıyor"

Türkiye'de herkes sizi artık emeklinin, emekçinin, yoksulun erişemediği ama herkesin çok sevdiği, çok özlediği cağ kebabınızla hatırlıyor. Erzurumlu bir asgari ücretli, geçen yıl 17 bin lira alıyordu. Cağ kebabının şişi geçen 50 liraydı. Doğru mu? Yani bir asgari ücretli asgari ücretiyle gitse, 340 şiş cağ kebabı alıyordu. Şimdi 22 bin 104 lira yapmış. Ama cağ kebabının şişi 100 lira olmuş, doğru mu? Tayyip Bey geçen yıl verdiğin asgari ücret 340 şiş alırken bugün 221 şiş alıyor. Erzurum'da ev kiraları 7 bin 500 liradan 14 bin liraya çıkmış ortalama. AK Parti varken dert de ihtiyaç da bitmiyor. Ama bu dertlerin, bu ihtiyaçların hepsinin var bir çaresi, onun da adı CHP.

"Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu"

Geçtiğimiz günlerde Tayyip Bey Erzurum'a gelmiş. Dadaşların gönlünde bir kırıklık var. CHP olarak hiçbir şeyi, ne maaşa zammı ne enflasyonu düşürmeyi ne hayvancılıkla geçineni desteklemeyi ne süt fiyatındaki artışı ne gübredeki sübvansiyonu Tayyip Bey'den istemiyoruz. O tarafını seçti. Onun tarafı, salonlara doldurduğu kendi atadıklarına kendini alkışlattırıp, kendi yandaşlarının vergi borçlarını silip, Suriye'de yaşananlar üzerinden hikaye kurup, sözüm ona iktidara tutunabileceğini sanıyor. Diyor ki Erzurum'a Tayyip Bey: 'Erzurumlular. Açsın, yoksulsun, işsizsin, güvencesizsin ama Suriye'de zafer kazandım. Ona sevinmelisin.' 13 yıl, 283 şehit, 200 milyar dolar kayıp, 4 buçuk milyon Suriyeli burada. ve diyor ki: '13 yıl sonra Esad gitmiş. Dadaş yoksulluğa aldırma Suriye'ye sevin. Kardeş işsizliğe üzülme Suriye'ye sevin. Güvencesizlikten kaygı duyma, Suriye'ye sevin. Ev kirası iki katına çıkmış, aldırma. Suriye'ye sevin.' Bu milletin Suriye'ye sevinecek hali yok. Bu millete Fetih Sureleri ile karın doymadığını söylemek, anlatmak boynumuzun borcu.

"Seçimleri oyunuzla kazanamayacağını gördü"

Hani Esad yüzünden gelmişlerdi? Esad gittiyse gitsinler. Çünkü seçimleri sizin oyunuzla kazanamayacağını gördü. Suriyelileri önce vatandaş, sonra seçmen yapmanın, onlardan alacağı oyla iktidara tutunmanın hesabını yapıyor ve diyor ki 'Başımızın üstünde yeriniz var.' Tayyip Bey, Suriyeliler senin başının üstünde değil, Erzurumluların aşının ve işinin üstünde oturuyorlar. O yüzden artık geçici koruma statüsü sonlandırılıp zaten çok sevdiğin, çok beğendiğin Colani de bir dediğini iki etmiyorken parasını bulmaksa Avrupa Birliği'nden, dünyadan Suriyeliler için para bulmak kolay. Yetişemiyorsan biz buradayız.

"Kaldırın ellerinizi hep beraber buradan Tayyip Bey'e bir el sallayalım"

Bir an önce Suriyelileri memleketlerine göndermek, bu ülkenin gençlerine, işsizlerine, yoksuluna sahip çıkmak ve bu ülkeyi yeniden kalkındırmak zorundayız. Bunu Tayyip Bey'in yapamayacağı açık. Kendisine bir kez daha sesleniyorum: Bu verdiğin maaşlarla kimse geçinemiyor. Kaldırın ellerinizi hep beraber buradan Tayyip Bey'e bir el sallayalım, geçim yoksa seçim var. Erzurumlular, kalkın ayağa ve yollayın bu iktidarı. Size güveniyoruz, inanıyoruz. Bu iktidarı hep beraber yolluyoruz. Halkın iktidarını kuracağız. Erzurum'a sahip çıkacağız. Siz bize Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanetlerisiniz. Hepinizi çok seviyoruz."