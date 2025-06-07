Özgür Özel, Ferdi Zeyrek\'in Tedavi Gördüğü Hastanenin Önünde Açıklama Yaptı:  Ferdi Başkan\'ın Kalbi 70 Dakika Sonra Yeniden Çalıştı

(MANİSA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, elektrik çarpması sonucu hastaneye kaldırılan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü hastanenin önünde açıklama yaptı. Özel, Zeyrek'in havuz motorundaki elektrik kaçağı nedeniyle ağır yaralandığını ve kalbinin yaklaşık 70 dakika sonra tekrar çalışmaya başladığını söyledi.

Özel, Zeyrek'in tedavi gördüğü hastaneye giderek, doktorlarından bilgi aldı. Olayın, 23.35 sularında Zeyrek'in kendi konutunda gerçekleştiğini belirten Özel, ambulans ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından dakikalarca kalp masajı ve suni solunum yapıldığını aktardı.

Özel, olaya ilişkin şunları aktardı:

"Bugün akşam saat 23.35 sıralarında Ferdi Başkanımız, kendi konutunda büyük ihtimalle bir elektrik kaçağı olduğunu tahmin ettiğimiz havuzun motorundaki bir arızaya müdahale ederken suya elektrik kaçağı olmasından dolayı elektrik çarpmasıyla karşı karşıya kalıyor. Önce bir ses geliyor, sonra ailesi koşuyor şalterleri indiriyor hızla. 112'ye haber veriyorlar. O dakikadan itibaren 5-6 dakika içinde ambulans geliyor ve durmuş olan kalbine kalp masajıyla başlıyorlar. Dakikalarca orada kalp masajı yapıyorlar. Sonra da buraya geliyor. Ambulansın ulaştığı andan itibaren kardiyopulmoner resüsitasyon dediğimiz doğru bir kalp masajı ve suni solunum yapıldığı için beynine oksijen gittiğini ve 70 dakika süreyle yapılan müdahalenin ilk 6-7 dakikası dışında beynine oksijen gitmiş olduğunu ümit ediyoruz.

70 dakika sonra ara ara birkaç kez gelen nabzı geriye geldi. Kalbi atmaya başladı. Şu anda kalbi oldukça iyi bir şekilde atıyor. Bir destek olmadan çalışıyor. Hepimizin ümidi bir mucizenin gerçekleşmesi. Aslında mucize 70 dakika sonra kalbin çalışmasıyla gerçekleşti, ama Ferdi başkanımızın, kardeşimizin, evladımızın beyin fonksiyonlarında bir hasar oluştu, oluşmadı o bir süre sonra belli olacak. Hepimize düşen bir tek şey var: burada bütün doktorlar, hemşireler, başhekimlik herkes elinden geleni fazlasıyla yapıyor. Burada bizim sessizce dua etmek dışında yapacağımız bir şey yok. Hepimiz Ferdi kardeşimizi, evladımızı, abimizi, çok seviyoruz. Hepimiz büyük bir şokun içindeyiz. Çok zor dakikalar yaşıyoruz hep beraber.

Bugün sabah beş buçukla dokuz buçuk arasında biz Ferdi Başkanla Adriye Camii'ndeydik, kabristandaydık, şehitlikteydik. Daha sonra kurban kesim alanındaydık. Daha sonra ikimiz de kurbanlarınızı aldık evlerimize gittik. Bir olmayacak iş geldi Ferdi'nin başına ama şunu biliyoruz ki dünyanın en temiz insanı, en güzel insanı. Çok inançlı, tertemiz bir aile babası. Sizlerin iyi niyetiyle, sizlerin duasıyla hayata tutunacak. Ara ara durumda bir değişiklik oldukça bilgi vereceğiz."