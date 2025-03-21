CUMHURİYET Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisinde taşkınlık çıkararak polis ekiplerine su şişesi atan bir gruba, polis müdahalede bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşması sırasında, kalabalık içerisindeki bir grup taşkınlık çıkardı. Polis ekiplerine su şişesi atan gruptakilere müdahale edildi.
Son Dakika › Güncel › Özgür Özel'in Konuşmasında Taşkınlık: Polis Müdahale Etti - Son Dakika
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