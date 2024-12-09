Özgür Özel: "Isparta'da Askeri Helikopterin Düşmesiyle Şehit Olan Beş Askerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine ve Milletimize Başsağlığı Diliyorum"

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Isparta Keçiborlu'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Isparta Valisi Abdullah Erin, Keçiborlu ilçesinde bir helikopterin düşmesi sonucunda beş askerin şehit olduğunu, bir askerin ise ağır yaralandığını bildirdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından taziye mesajı yayınladı. Özel'in mesajı şöyle:

"Isparta Keçiborlu'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan beş askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum."