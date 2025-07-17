Özgür Özel Kartal'da Miting Düzenledi - Son Dakika
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Özgür Özel Kartal'da Miting Düzenledi

17.07.2025 00:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'ye yönelik yolsuzluk iddialarına değinerek miting yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından partisince Kartal'da düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katıldı.

Kartal Meydanı'nda kalabalığa hitap eden Özel, alana Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'ndan geldiğini, Silivri'den Ekrem İmamoğlu'nun ve tutuklu CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner'in selamlarını getirdiğini söyledi.

Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap, zimmet operasyonu ve sonrasında yaşananlara işaret eden Özel, şöyle konuştu:

"Önce bela okudum. İki tane muhakkik yolladım. 'İnceleyin tetkik edin, ne gerekiyorsa cezasını biz verelim, ardından da devlet versin.' dedim. Çünkü biz şu anlayışın insanı değiliz: Benim hırsızım iyi, senin hırsızın kötü. Yok öyle bir şey. Bütün hırsızlar kötüdür, hepsinin Allah belasını versin. Sonra ne çıktı biliyor musunuz? Hani baklava kutusunun üstüne CHP'nin altı okunu yapıştırıyorlardı ya. Yakışmadığı gibi o baklava kutusuna altı ok yapışmadı da. Çünkü kumpas kurdukları o namussuzu… Ha bizim suçumuz yok mu? Var, belediye meclis üyesi yapmışız. Ama kaçak içki ticareti, yok koko ticareti, bilmem ne ticareti… Bunu kuyruğundan tutmuşlar, baklava kutusunu da eline tutuşturmuşlar. Videoyu çekmişler, profesyonel."

CHP'ye son 6 ayda katılanların sayısının 500 bine yakın olduğunu söyleyen Özel, psikolojik üstünlüğün ve çoğunluk enerjisinin kendilerinde olduğunu ve böylece kazanacaklarını iddia etti.

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarıyla ilgili açıklamaları dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i eleştiren Özel, "Hadsizlikle hem millete hem Türkiye'nin birinci partisine hakaretler yağdırıyor. Hiç yuhalamayın, bu da Kartal sözü olsun canlı yayında. Bütün Türkiye'nin önünde. Yusuf Tekin, o Yüce Divan kurulacak, Yüce Divan'da yargılanacaksın. Çocukların babasının alın terini çaldınız ama çocuklarımızın geleceğini çalıyorsunuz, hesabını Yüce Divan'da vereceksiniz, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Kamu çalışanlarının çerçeve sözleşme için 26 Ağustos'ta grev kararı aldığını ifade eden Özel, kamu emekçilerinin sonuna kadar yanlarında olduklarını söyledi.

AK Parti üyelerine de seslenen Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hırsızlar korksun, yolsuzlar korksun. Hiçbir suçu olmayan Anadolu insanı korkmasın. Seçimden sonra AK Parti'nin suça bulaşmamış, haram yememiş, sadece partiye üye olmuş, oy vermiş tertemiz insanlarına, tertemiz beyaz bir sayfa açacağız. Sadece CHP'lilerin değil, hepsinin yüzünü güldüreceğiz. Karnını doyuracağız. Sendikalı yapacağız. Kimse korkmasın."

CHP'nin Kartal mitingini yayınlamayan medya kuruluşlarını ve şirketlerini boykota davet eden Özel, "Bunların ya defterini düreceğiz ya da onlar bizim defterimizi dürecek. Bu hesap görülmeden durmak yok." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Özgür Özel Kartal'da Miting Düzenledi - Son Dakika

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