Özgür Özel: Piyade Sözleşmeli Erimiz Sefer Alan'a Allah'tan Rahmet Diliyorum

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(ANKARA)- CHP Genel Başkanı Özgür Özel şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için başsağlığı mesajı yayımladı. Özel, "Şehit olan Piyade Sözleşmeli Erimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.

Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için bağsağlığı diledi. Özel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Pençe Kilit Harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Erimiz Sefer Alan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyorum."