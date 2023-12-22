CHP Genel Başkanı Özgür Özel\'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, " Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum" açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Özel'in bu akşam sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan üç askerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum."