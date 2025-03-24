Özgür Özel Saraçhane'de... "19 Mart Darbesini Siz Durdurdunuz"

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mart'ta yaşananları darbe olarak nitelendirerek, "19 Mart Darbesi iktidarı değiştirmek için yapıldı ama bugünkü iktidarı değil, ilk seçimlerde sizin getireceğiniz Türkiye'yi ayağa kaldıracak iktidara engel olmak için, bir sonraki cumhurbaşkanına Ekrem İmamoğlu'na darbeye kalkıştılar. ve seçilmiş cumhurbaşkanına darbeye kalkışanlara karşı, bu darbe girişimi başarısız oldu. Bu darbeyi ancak ve ancak darbecilerden daha kararlı, onurlu, gururlu sizler durdurabilirdiniz. Siz durdurdunuz" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan protesto gösterilerinin 6'ncı günde Saraçhane'de yapılan mitingde yurttaşlara seslendi. Özel, şunları kaydetti:

"Dünya siyaset tarihine geçecek birlikteliklere hep birlikte imza atıyoruz. Bugün 6'ncı gün. Bu bir miting değil, bu faşizme karşı meydan okuma eylemi. Eğer bir ülkede halkın dediği, vatandaşın dediği oluyorsa kimin yöneteceğine halk, kimin gidip geleceğine halk karar veriyorsa, orada halkın egemenliği ve demokrasi vardır. Normalde Saraçhane'de toplanıp bir miting yapar dağılırız, aylar sonra tekrar toplanırız. Ama biz Saraçhane'de toplanıyoruz, ardından dağılamıyoruz çünkü dağılmanın bedelini biliyoruz. Onun için toplanıyoruz, belki ilerleyen saatlerde ayrılıyoruz ama kalbimizi, aklımızı bu meydana emanet edip ilk fırsatta bir sonraki akşam yine buraya geliyoruz çünkü bu meydanda toplanmanın şartları devam etmektedir, dağılmanın şartları oluşmamıştır. Sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz.

"Sizi hesap edemediler"

Bu şehirde ilk gün toplandığınızda iktidar, emniyet müdürüyle valisiyle, bakanıyla cumhurbaşkanıyla, ilk gün tepkiler olur. Yarın durulur sonra unutulur demişlerdi. Ama onların hesaba katmadığı bir şey vardı: kendi güçlerini, polise verdikleri kanunsuz emirlerini, ne kadar gözü dönmüş haksızlık yapabilme kapasitelerini biliyorlardı, hepsinin hesabını yapmışlardı ama bir şeyi hesap edemediler: sizi hesap edemediler.

Tayyip Bey, şurada senin yaptığını yanına bırakacak kimseyi görüyor musun? Demokrasiyi sandıktan ibaret görenler bir gerçeği göremediler. Şöyle düşündüler: Seçimi yaparız, kazanırsak teşekkür eder, baş tacı eder, millet arkamızda der yönetiriz. Kazanamazsak bir kulp takarız, yalan atarız, iftira atarız, milleti indirir yerine kendimiz otururuz. Onların seçtiğinin değil, benim atadığımın dönemi başlar. Işte bu hesap, 31 Mart 2019'a kadar, 25 yıl İstanbul'u Tayyip Bey ve atadıkları yönetirken tuttu. Ama İstanbullular 2019'da buna dur dediler.

"Açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, 31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını 1 gecede iptal ettiler"

Cumhuriyet Halk Partisi, kimin aday olacağına partinin genel başkanı, yöetim kurulu, milletvekilleri karar vermek yerine Türkiye'de ilk kez, dünyada da çok kullanılmayan bir yöntemle adaya bütün üyelerimizle karar verdik. 1 milyon 500 bin olan üye sayımız, 1 milyon 750 bine dayandı. 31 Mart'ta bir demokrasi devrimini gerçekleştirmeye çalışırken, hazımsızlar Ekrem Bey'in büyük bir destek alacağından, CHP'nin 1 milyon 750 bin üyesinin kullanacağı ön seçim oylarından korkarak hızla harekete geçtiler. Ekrem Başkan'a açtıkları 5 dava yetmezmiş gibi, 31 yıl sonra Ekrem Başkan'ın diplomasını 1 gecede iptal ettiler.

"Ekrem Başkan'ın arkasında emekliler, emekçiler, gençler var"

Şimdi gençler okullarda boykot yapınca vizeleri hatırlatan var. Öğrenciler de diyor ki vizenin ne kıymeti var, diplomanın garantisi yok. Tayyip Bey'in hakimi var, emrinde ona biat edenler var, arkasında güçlü medya grupları, sağlam iş adamları var. Biz Ekrem Başkan'ı kime emanet edeceğiz dedik ve bizim de Ekrem Başkan'ın arkasında emekliler, emekçiler, gençler, koskoca bir İstanbul, Türkiye var.

"EspressoLab'a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz"

Boykota gelince... Dün dedim ki kim veriyorsa baş tacı, vermiyorsa artık onların kanallarını izlemeyin. Bunlar kanalı bize izletiyor. Reklamı bizden alıyor, diğer fabrikalarından ürünü bize satıyor ama hizmeti saraya yapıyor. Artık öyle yağma yok dedim. Hala daha bu meydanı görürlerse görürler, görmezlerse dibi görecekler. O iki merkez medya, parayı senden benden kazanan, seyircisinin yüzde 70'i bizden olan, kendi durumlarını düşünedursun, bu boykot işine önce sohbete bir kahve içerek başlayalım. Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim. Hepinize de tavsiye ederim, hangisini severseniz onu için ama bunu sakın Espressolab'dan içmeyin. Bunlar güya kampüsleri ele geçirecekmiş. Sizin içtiğiniz her kahveden bunlar kazandıklarını kazanıyorlar, sonra her mecradan trolleriyle, televizyonlarıyla size sövüyorlar. Kimi övüyorsan o gelsin. Kampüste bundan sonra EspressoLab'a uğramayacağız, kahvesini içmeyeceğiz. Bizim merkez medya televizyonlarının yöneticileri, kendilerine bir kahve alsınlar, konuşmanın sonuna kadar düşünüp taşınsınlar.

"Bu darbeyi siz durdurdunuz"

Değerli arkadaşlar dün biraz önce anlattığım uzun süreçte 19 Mart'ta bir darbe girişimi oldu, sivil darbe, yargı aparatları eliyle darbe ve darbeler elbette iktidara yapılır ancak iktidarı değiştirmek için yapılır bu sefer 19 Mart Darbesi yine iktidarı değiştirmek için yapıldı ama bugünkü iktidarı değil, ilk seçimlerde sizin getireceğiniz Türkiye'yi ayağa kaldıracak iktidara engel olmak için, bir sonraki cumhurbaşkanına Ekrem İmamoğlu'na darbeye kalkıştılar. ve seçilmiş cumhurbaşkanına darbeye kalkışanlara karşı, bu darbe girişimi başarısız oldu. Bu darbeyi ancak ve ancak darbecilerden daha kararlı, onurlu, gururlu sizler durdurabilirdiniz. Siz durdurdunuz.

"Ön seçimde 15 milyon 497 bin 957 oy"

Bu meydanı yukarıdan çekebilen dronlar varsa bir başından bir başına selam alıp selam vereceğiz. Şimdi dün yapılan seçimle 1 milyon 750 bin CHP üyesi sandık başına koştu ve 1 milyon 653 bin 887'si oy kullanarak CHP içinde Ekrem İmamoğlu'na oy verdi, kesin sonuç. Ama esas darbe sabahı kalkıp da artık Ekrem İmamoğlu CHP'nin adayı değil, tüm Türkiye'ye emanettir deyip her sandığın yanına Dayanışma Sandığı koyduktan sonra dün, elinde koltuk değneğiyle, engelli arabasıyla, koluna giren komşusuyla ya da onu taşıyan anasının kucağında kimi anasının karnında sandık başına koştu Türkiye ve büyük bir demokrasi devrimini başardı. Dayanışma Sandıkları'nda dün 13 milyon 844 bin 70 oy kullanıldı. Şimdi toplam kullanılan 15 milyon 497 bin 957 oy var. 15,5 milyon oy adına şu anda odasına gelen televizyona sizi izleyen ve drone'dan sizi gören Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Bu meydan bir sonraki cumhurbaşkanını selamlıyor. Ekrem Başkan da Saraçhane'yi, Türkiye'yi selamlıyor.

"Bu gece Silivri'de hepimiz adına bir yiğit yatıyor"

Ekrem Başkan ikinci gece oradayken, avukatları görmüş. Ekrem Başkan'a demişler ki Saraçhane sana öyle bir klip çekti ki, Saraçhane'deki klip, 6 saatte 8,5 milyon izlendi. Bana haber yollamış, 'Özgür Başkan'ım teşekkürler, çıkınca ilk o klibi izleyeceğim'. Madem odaya televizyon gelmiş, o klibi mutlaka yayınlarlar da biz bir daha baştan çekelim. Bu gece Silivri'de hepimiz adına bir yiğit yatıyor, yiğidim aslanım orada yatıyor hepimiz için. Ekrem Başkan, Silivri'de yatan yiğidimize buradan hep birlikte telefonlarımızın ışıklarını yakarak Saraçhane'den Ekrem Başkan'a sesleniyoruz. Bugün Ekrem Başkan bir haftadır ilk kez televizyona baktı ve kendine emanet Saraçhane'yi, önünde de kendi ömrünü feda etmeye hazır olan siz güzelim gençleri, İstanbul'u gördü. Onun da yiğitleri, aslanları sizlersiniz."

(SÜRECEK)