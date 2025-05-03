Özgür Özel Şereflikoçhisar'da

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şereflikoçhisar Belediyesi ile partisinin ilçe başkanlığını ziyaret etti.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Konya'daki mitingin ardından Ankara'ya dönüş yolunda CHP Şereflikoçhisar İlçe Başkanlığı ile Şereflikoçhisar Belediyesini ziyaret etti.

Özel, partisinin İlçe Başkanı Hüseyin Güçlü, Belediye Başkanı Mustafa Koçak ve partililerle bir araya geldi.

Ziyaretlerinde Özel'e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da eşlik etti.