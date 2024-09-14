Özgür Özel, Soma'nın Kurtuluşunu Kutladı

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(MANİSA) - Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceylan Ertem konserine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkinliklerine katılmanın kendisi için çok keyif verici olduğunu belirtti. Özel, "Ama şüphesiz bu konuda en keyif aldığım yer Soma Belediyesi. Çünkü yıllarca, her seçim akşamı birileri Soma'ya, size, hepimize laf söyledi, ben de onlarla kavga ettim. Ama gün geldi kim haklıymış Soma neresiymiş nasıl güzel insanları varmış günü gelince ne yaparmış gösterdiniz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Soma'nın kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Ceylan Ertem konserine katıldı. Burada konuşan Özel, "Güzel Soma'mızın, benim canım memleketim Soma'nın kurtuluş günü kutlu olsun. Ben Soma'da doğmadım ama bütün Türkiye beni Somalı biliyor. Bunda da hiçbir sakınca yok. Soma benim şüphesiz en yürekten bağlı olduğum ilçemiz. Buradan ışıkların izin verdiği kadarıyla gördüğüm herkes gözümün aşina olduğu, tanıdığım, dokunduğum, benim üzerimde emeği olan çok kıymetli Somalıların genç evlatları, çok değerli Somalılar sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"İyi ki Soma var, iyi ki Somalılar var"

"Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin etkinliklerine katılmak benim için çok keyif verici ama şüphesiz bu konuda en keyif aldığım yer Soma Belediyesi" diyerek sözlerini sürdüren Özel, şunları kaydetti:

"Çünkü yıllarca her seçim akşamı birileri elinde telefonla Soma'ya, size, hepimize laf söyledi, ben de onlarla kavga ettim. Ama gün geldi kim haklıymış Soma neresiymiş nasıl bir güzel memleketmiş nasıl güzel insanları varmış günü gelince ne yaparmış gösterdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan en mutlu olduğum şey de CHP'li belediyeler gelince böyle güzel aktivitelerde bir arada olmamız. Sanatçının popüler olması, beğeniliyor olması gençler tarafından sahipleniliyor olması çok güzel ama hele hele Ceylan Ertem gibi dik duruşu olan, bu ülkede evladını arayan annelere şarkı yapmış, kimsenin karşısında eğilmemiş, bükülmemiş kadın cinayetleri konusunda dik duruşunu, net duruşunu politik tavrını ortaya koymuş, böyle bir sanatçının burada olması hepimiz için gurur kaynağı. Hoş geldi, kendisiyle gurur duyuyoruz. Ben böyle günlerde sözü uzatmayı hiç sevmem. Çünkü Özgür Özel'i yıllardır dinliyorsunuz. Ağız tadıyla bir akşam Ceylan Ertem dinleyeceksiniz. Onun için de sözü daha fazla uzatmıyorum. Sözü sevgili Ceylan'a tekrar bırakıyorum. Hepinize iyi eğlenceler. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. İyi ki Soma var, iyi ki Somalılar var. Sağ olun, var olun."