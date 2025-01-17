Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ı Ziyaret Etti

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel , tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 'ı Paşakapısı Cezaevi 'nde ziyaret etti. Burada konuşan Özel, "Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. 'Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım' dedi. Yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Paşakapısı Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Dün ifadeye bile çağırılmaması gereken birisinin, savcılığa bile sevk edilmemesi gerektiği bir sürecin sonunda tutuklama talebine inanamazken Rıza Başkanımızın tutuklanmasıyla hepimiz hem üzüldük hem sarsıldık ve büyük bir rahatsızlık içerisindeyiz. İl başkanlığımızda yaptığımız 5 saatlik MYK toplantısının değerlendirmesini yapmıştım. Bunu bir savaş ilanı kabul ediyoruz. ve biz tüm siyasi partilere, o siyasi partilerin seçmenlerine saygımızdan, hürmetimizden dolayı saygı duyuyoruz ama bu düşman hukuku uygulayan anlayışa, seçmenlerine saygıdan dolayı nasıl saygı duyacağız, bundan sonrasına artık garanti veremiyoruz. Sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilmesi gerekiyorsa öyle cevap vereceğiz. Bununla ilgili de bütün yetkili kurumlarımızla toplantı halindeyiz" dedi.

'ÖRGÜTE DAHİL EDİLEN HERKESLE NEZARETHANEDE TANIŞIYOR'

Özel, "Bugün, başkanımız sabah saatlerinde Paşakapısı Cezaevi'ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının bulunduğu bir cezaevi. Görüşme talebimizi Sayın Bakan'a ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan ve bir aya yaklaşan sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün bu görüş izninin hızla verilmesi önemli. Sonuçta Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. 'Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım' dedi. Yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor" dedi.

'İFTİRAYLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN SON DERECE ÜZGÜN'

Özgür Özel, "Ne bir telefon görüşmesi ne bir para aktarımı, ne bir baz kaydı, ne bir görgü şahidi var. Hiçbir delil yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için son derece üzgün. Ama şunu da belirtiyor, 'Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direnci bana güç veriyor' ben de bunu kendisinde gördüm. Sağlık durumu iyi. Sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Bunun dışında morali yerinde. Bu sürecin sonunda aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de hiçbir şüphemiz yok. Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bedel ödemek düştü" ifadelerini kullandı.