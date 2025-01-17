Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Ziyaret Etti

Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat\'ı Ziyaret Etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paşakapısı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı ziyaret etti. Özel, Akpolat'ın tutuklu olmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, bu durumun bir 'savaş ilanı' olduğunu ifade etti.

17.01.2025 21:30  Güncelleme: 21:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza AkpolatPaşakapısı Cezaevi'nde ziyaret etti. Burada konuşan Özel, "Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. 'Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım' dedi. Yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Paşakapısı Cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, "Dün ifadeye bile çağırılmaması gereken birisinin, savcılığa bile sevk edilmemesi gerektiği bir sürecin sonunda tutuklama talebine inanamazken Rıza Başkanımızın tutuklanmasıyla hepimiz hem üzüldük hem sarsıldık ve büyük bir rahatsızlık içerisindeyiz. İl başkanlığımızda yaptığımız 5 saatlik MYK toplantısının değerlendirmesini yapmıştım. Bunu bir savaş ilanı kabul ediyoruz. ve biz tüm siyasi partilere, o siyasi partilerin seçmenlerine saygımızdan, hürmetimizden dolayı saygı duyuyoruz ama bu düşman hukuku uygulayan anlayışa, seçmenlerine saygıdan dolayı nasıl saygı duyacağız, bundan sonrasına artık garanti veremiyoruz. Sonuçta savaş ilan edilmiş bir tarafız. Buna nasıl cevap verilmesi gerekiyorsa öyle cevap vereceğiz. Bununla ilgili de bütün yetkili kurumlarımızla toplantı halindeyiz" dedi.

'ÖRGÜTE DAHİL EDİLEN HERKESLE NEZARETHANEDE TANIŞIYOR'

Özel, "Bugün, başkanımız sabah saatlerinde Paşakapısı Cezaevi'ne sevk edildi. Burası devlet memurlarının bulunduğu bir cezaevi. Görüşme talebimizi Sayın Bakan'a ilettik. Teşekkür ediyoruz. Geçen sefer yaşanan ve bir aya yaklaşan sıkıntılı süreçten karşılıklı olarak rahatsızlıklarımızı ifade etmiştik. Bugün bu görüş izninin hızla verilmesi önemli. Sonuçta Rıza Akpolat'ın cezaevinde olmasının kabul edilebilir ya da izah edilebilir bir tarafı yok. Çünkü ilgili kanuna göre ihale sorumlusu değil, imzası yok. Biraz önce kendisiyle vedalaşırken son bir şey söyledi ve acı acı gülüştük. 'Bir örgüt mensubu olmakla suçlanıyorum, örgütün diğer elemanlarıyla nezarette tanıştım' dedi. Yedisiyle aynı koğuşta kalıyor. Hem suç örgütü lideri olarak adlandırılan kişiyle hem de bu örgüte dahil edilen herkesle nezarethanede tanışıyor" dedi.

'İFTİRAYLA KARŞILAŞTIĞI İÇİN SON DERECE ÜZGÜN'

Özgür Özel, "Ne bir telefon görüşmesi ne bir para aktarımı, ne bir baz kaydı, ne bir görgü şahidi var. Hiçbir delil yok. Böylesine büyük bir yalan ve iftirayla karşılaştığı için son derece üzgün. Ama şunu da belirtiyor, 'Suçsuz olmanın ve haklı olmanın direnci bana güç veriyor' ben de bunu kendisinde gördüm. Sağlık durumu iyi. Sadece günlerdir uyuyamamış olmanın verdiği bir yorgunluk var. Bunun dışında morali yerinde. Bu sürecin sonunda aklanarak çıkacağına hiçbir şüphesi yok. Bizim de hiçbir şüphemiz yok. Başkana bugün hepimiz adına gelip burada bedel ödemek düştü" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Paşakapısı Cezaevi, Rıza Akpolat, Özgür Özel, Beşiktaş, Politika, 3-sayfa, Cezaevi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:02 İsrail hükümeti Gazze’de ateşkesi onayladı İsrail hükümeti Gazze'de ateşkesi onayladı
22:55 Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat Görevden uzaklaştırılan Rıza Akpolat
22:47 Türkiye’den kopya çektiler Yunanistan’da savunmada yeni dönem Türkiye'den kopya çektiler! Yunanistan'da savunmada yeni dönem
22:10 Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi Peygamberliğini ilan eden Eylül Ecem Zal, bu kez inanmayanlara seslendi
16:46 Trump’ın ’Rusya’ çağrısı sonrası NATO’da ilk adım Litvanya’dan geldi Trump'ın 'Rusya' çağrısı sonrası NATO'da ilk adım Litvanya'dan geldi
09:17 Hava sahasını işgal eden Rusya’ya NATO’dan gözdağı Hava sahasını işgal eden Rusya'ya NATO'dan gözdağı
09:14 “Edip Akbayram öldü“ iddiasına kızından yalanlama geldi "Edip Akbayram öldü" iddiasına kızından yalanlama geldi!
09:05 Altın fiyatları tam gaz Altın fiyatları tam gaz!
08:51 Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü sonrası Araplardan beklenen Fatih Terim paylaşımı
08:49 Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği’ni harekete geçirdi Sahte içkiden 33 kişinin ölmesi İstanbul Valiliği'ni harekete geçirdi
08:40 ABD’de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti ABD'de çekilen görüntü heyecanlandırdı: Ürkütücü ama bir o kadar da müthişti
08:30 Acun Ilıcalı Galatasaray’ın eski yıldızı ile anlaştı Acun Ilıcalı Galatasaray'ın eski yıldızı ile anlaştı
08:23 TSK’nın operasyonu elebaşı Salih Müslim’i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var TSK'nın operasyonu elebaşı Salih Müslim'i ağlattı: Çok ağır kayıplarımız var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2025 01:06:16. #1.11#
SON DAKİKA: Özgür Özel, Tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.