Özgür Özel, von der Leyen'e Türkiye-Libya deniz anlaşması nedeniyle tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Özgür Özel, von der Leyen'e Türkiye-Libya deniz anlaşması nedeniyle tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Özgür Özel, von der Leyen\'e Türkiye-Libya deniz anlaşması nedeniyle tepki gösterdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye-Libya deniz yetki anlaşmasına dair sözlerini reddetti. Özel, iki ülkenin egemen olduğunu belirterek Türkiye'nin hak ve menfaatlerini her platformda savunacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına yönelik açıklamaları nedeniyle Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i eleştirerek, "Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin ifadelerine tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasını hedef alan açıklamalarını reddediyoruz. Türkiye ve Libya, egemen iki devlettir. Karşılıklı hak ve menfaatleri doğrultusunda yaptıkları anlaşmalar, siyasi tercihler nedeniyle yok sayılamaz. Sayın von der Leyen, Akdeniz'de taraf tutarak değil, hakkaniyeti ve uluslararası hukuku gözeterek barışa destek olabilirsiniz. Sizin göreviniz gerilimi körüklemek değil, sağduyulu davranarak barışın tesisine katkı sunmaktır. Avrupa Birliği'nin sorumluluğu, bölgesel gerilimleri derinleştirmek değil, adil ve kalıcı çözümlerin önünü açmaktır. Bizim için Türkiye'nin hak ve menfaatleri, iç siyasetteki bütün ayrılıklarımızın üzerindedir. Ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda savunmaya, tarafsızlığını yitirmiş kibirli tutumunuzun karşısında yer almaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
Ursula von der LeyenDış PolitikaYeni PartiÖzgür ÖzelPolitikaTürkiyeGüncelLibyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk’ın verdiği iddia edildi Ukrayna ordusunun Starlink bağlantısını yavaşlatma talimatını Musk'ın verdiği iddia edildi
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Arabasını satıp Fenerbahçe’ye oynadı Hayalleri 90’da bitti Arabasını satıp Fenerbahçe'ye oynadı! Hayalleri 90'da bitti
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi 30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
11:35
Skandalda yeni perde Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
Skandalda yeni perde! Danimarkalı sanılan onlarca çocuk Türk çıktı
11:20
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
10:57
İsmail Yüksek’in bu görüntüleri olay oldu Taraftarlar çılgına döndü
İsmail Yüksek'in bu görüntüleri olay oldu! Taraftarlar çılgına döndü
10:47
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
10:26
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti MKYK’da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti MKYK'da net mesaj: Kol kırılır, yen içinde kalır demeyeceğiz
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
10:00
30 bin TL borç 5 milyona çıktı Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
30 bin TL borç 5 milyona çıktı! Bedelini 15 yaşındaki oğlu ödedi
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 11:53:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Özgür Özel, von der Leyen'e Türkiye-Libya deniz anlaşması nedeniyle tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei