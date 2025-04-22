Özgür Özel: Yozgat Adaletsizliğin Sembolü

(TBMM) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında, adaletsizliğe isyan ettiğini belirttiği Yozgat'ın adaletsizliğin sembol kentlerinden biri haline geldiğini belirterek, "Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sünniler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti, kurduğu demokrasiden, Cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından seçimlerdeki yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara dikta olmaya çalışanlara sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adamlar kaybedecekler" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı yurt mitinglerinin ikincisi geçen hafta sonu Yozgat'ta yapıldı. Yapılan miting için Yozgatlılara teşekkür ederek sözlerine başlayan Özel, şöyle devam etti:

"19 Mart başarısız darbe girişimi püskürtülürken yedi gün boyunca Saraçhane direnirken 2 Nisan'da Yozgat'ta traktörleriyle konvoy yapan çiftçilerimiz önce Türkiye'nin sonra dünyanın gündemine oturdular. O gün 20 traktör köylerinden çıktılar, şöyle bir tur attılar ve birilerinde inanılmaz rahatsızlık yarattılar. Hemen karşılarına jandarma dikildi. Köylülere destek vermesi gereken prim yattı dekontunu getirmesi gerekenler ceza pusulalarını getirdiler. ve o gün bütün Türkiye Yozgat'tan çıkan sesi ve karşısındaki ceberrut hükümeti gördü. Biz durmamız gereken tarafta durduk. Çiftçilerimizin yanında durduk. Biriyle telefonda konuşurken 'Yozgat'a gel, bir mitingde Yozgat'ta' dedi. Dedim 'Tamam Yozgat'ta.' Bunu söylediğim bütün arkadaşlarımız büyük heyecan duydular. Kimileri 'Yozgat'ta miting mi olur. CHP Yozgat'ta bin küsür oy almış. CHP yüzde 2 oy almış. 4 oy almış Yozgat'ta zaman zaman. Son yerel seçimlerde yüzde 2 oy almış. Ne işiniz var Yozgat'ta. Heyecanı söndürmeyin. Güçlü olduğunuz yerlere gidin. Oralardan ses verin' diyenlere karşı kalbimizin sesini dinledik. Yozgat'ın sesini dinledik ve bu meselenin çok derinden gelen uzun süredir biriken her türlü adaletsizliğe, gelir adaletsizliğine, vergideki adaletsizliğe, eğitimdeki adaletsizliğe mahkemedeki adaletsizliğe tüm adaletsizliklere biriken bu isyanın bu memleketin bir evladının sırf cumhurbaşkanı adayı olacak diye, sırf son girdiği dört seçimde AK Parti'yi yendi diye, İstanbul'u kazanan Türkiye'yi kazanır bilgisine, kabulüne, İstanbul'u kazandı, Türkiye'yi de kazanacak korkusuna önüne set çekilmesi, diplomasının iptal edilmesi, sabahın köründe evinden alınıp emniyete, dört gün sonra mahkemeye götürülmesi bardağı taşırdı.

"Tayyip Bey'in dolduramadığı kısmı da doldurarak Yozgat'la buluştuk"

Her türlü adaletsizliğe isyan eden Yozgat artık o vakitten sonra bu adaletsizliğin sembol kentlerinden bir tanesi, buna isyanın sembol kentlerinden bir tanesi oldu. Hepinizin gözü önünde Tayyip Bey'in dolduramadığı kısmı da doldurarak, onun kendi teşkilatını azarladığı boşlukların da tamamını doldurarak meydanlara sığmayarak ve elbette o meydana yine traktörlerle girerek Yozgat'la buluştuk. Sağ olsunlar o günden bugüne bütün televizyonlar bu görüntüleri konuşuyor. AK Partili kalemler karar veremiyorlar, traktör sayısında birbirleriyle kavga ediyorlar. Biri 500 demiş öbürü saymış 350-400'müş. Öbürü hesap yapmış Yozgat'ta 35 bin traktör olacakmış 100'ünden biri gelmiş. Demek ki 99'u bizimle birlikte değilmiş. Vallahi Türkiye'nin gündemine oturan bütün dünyaya sesini duyuran günlerdir yandaş kanalların gündemini belirleyen Yozgatlıların ve Yozgatlı çiftçilerin alnından öpüyorum. İyi ki varlar.

"Tek adamlar kaybedecekler"

Birilerinin kimyası bozuldu. Oy kendilerine verilince Anadolu irfanı diyenler Yozgat haksızlığa karşı susmayınca etmedik hakaret bırakmadılar. İşte bunların Anadolu'ya bakışı, Anadolu halkına bakışı, Anadolu irfanından anladıkları budur. Onların yanında olunduğunda makbul olanları olmadığında merdut ilan edenler, reddedilmiş ilan edenler bugün Türkiye'de iktidardadır. Bu yüzden o güzel buluşmaya gelen katkı koyan hatta Yozgat'ta olan yüreği meydanda olan ama o günlük çıkamayan Yozgat'ta olmayan ama Yozgat'taki o meydanda kendini bulan herkese şunu söylemek isteriz; çok net bir durum var. Artık Türkiye'de saflar netleşti. Biz saflaşmadan, kamplaşmadan, kutuplaşmadan yana değiliz. Biz kardeşlikten kucaklaşmadan, zorluklarla birlikte mücadele etmekten yanayız. Artık bir tarafta yokluktan, yoksulluktan, işsizlikten, adaletsizlikten, yılmış milyonlar var. Karşıda bu düzen sürsün, iktidarımız sürsün ne olursa olsun diyen bir avuç muhteris var. Biz bu işin sağını solunu parti ayrımlarını bir kenara bırakıp demokrasiden yana olanlarla, otokrasiden yana olanların mücadelesinde 105 yıl önce bu Meclis'te birinci Meclis'te başlayan, halkın iradesini önceleyen, halk ne derse o olur diyen, oyu bir ara halktan alıp onu baş tacı edip sonra güç kaybedince ona sırt dönenlerin, burun kıvıranların, önünden sandığı almaya çalışanların seçeceği cumhurbaşkanına karışanların cumhurbaşkanı adayını alıp da hapse atanların karşısında sosyal demokratların yanında, milliyetçi demokratlar, onların yanında muhafazakar demokratlar, liberal demokratlar, sosyalist demokratlar, Kürt demokratlar, Yozgat'ta olduğu gibi yan yana omuz omuza Aleviler, Sünniler, tüm mezhepler, tüm görüşler hep beraberiz. Biz Gazi'nin emaneti, kurduğu demokrasiden, Cumhuriyetten yanayız. Seçme seçilme hakkından seçimlerdeki yarıştan yanayız. Yarıştan kaçanlara dikta olmaya çalışanlara sandığı kaçıranlara karşı biriz, beraberiz ve millet olduğumuz için biz yine 105 yıl önce olduğu gibi kol kola, omuz omuza hep beraber olduğumuz için biz kazanacağız. Tek adamlar kaybedecekler."