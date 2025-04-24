Özlem Gürses'e Hapis Cezası

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalındaki yayınında Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yönelik sözleri nedeniyle "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Özlem Gürses ve avukatları katıldı.

Savunması alınan Gürses, programındaki kelimelerin kesilerek kendisine saldırı yapıldığını söyledi.

Programlarının kayıtlarının durduğunu, bunlar hakkında dava açılmadığını belirten Gürses, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaada, Gürses hakkındaki adli kontrol kararının da kaldırılması istendi.

Son sözü sorulan Gürses, "TSK'yı, değil bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, ben TSK'yı başımın üzerinde taşırım. Beraatimi talep ediyorum. Böyle bir suç işlemedim." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Gürses'i "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmadığını belirten mahkeme, verilen ceza hükmünün açıklanmasını geri bıraktı. Gürses hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığı "ihbar eden" sıfatıyla yer almıştı.

İddianamede, Gürses'in TVÖZ isimli YouTube kanalında 19 Aralık 2024'te yaptığı yayında kullandığı sözlerde suç unsuru tespit edildiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı Mütalaalar ve Hukuk İşleri Dairesi Başkanlığının da söz konusu ifadelere ilişkin 20 Aralık 2024'teki suç duyuru üzerine de soruşturma başlatıldığı aktarılan iddianamede, aralarında hukuki ve fiili bağlantı bulunduğu gerekçesiyle bu iki soruşturma dosyasının birleştirildiği ifade edilmişti.

İddianamede, Gürses'in kullandığı ifadelerle devletin askeri teşkilatına terör örgütü benzetmesi yaptığı, TSK'yı, işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden ve işgalci bir kurum olarak göstermek suretiyle alenen aşağıladığı belirtilmişti.

Gürses'in "devletin askeri teşkilatını alenen aşağılama" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.