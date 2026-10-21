Öztrak, Malkara TSO görüşmesinde POS yazılım bakım ücretlerinin kaldırılmasını istedi - Son Dakika
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Öztrak, Malkara TSO görüşmesinde POS yazılım bakım ücretlerinin kaldırılmasını istedi

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Öztrak, Malkara TSO görüşmesinde POS yazılım bakım ücretlerinin kaldırılmasını istedi
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Malkara TSO yöneticileriyle ilçenin ticaret, sanayi ve hayvancılık sorunlarını görüştü. Öztrak, yeni nesil yazar kasa POS cihazları için istenen aylık yazılım ve bakım ücretlerinin kaldırılması ya da makul seviyeye çekilmesi çağrısında bulundu.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Malkara Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileriyle yaptıkları görüşmede, ilçenin ticaret, sanayi ve hayvancılık alanındaki sorunlarını değerlendirdiklerini belirtti. Öztrak, yeni nesil yazar kasa POS cihazları için alınan aylık yazılım ve bakım ücretlerinin kaldırılması ya da makul seviyeye çekilmesi çağrısında bulundu.

Faik Öztrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Malkara Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri, bugün Meclis'te misafirimizdi. İş insanlarımızın sorunlarını ve önerilerini dinledik, neler yapabileceğimizi konuştuk. Malkara'da bir ticaret ve lojistik merkezi kurulması, Malkara OSB'ye doğal gaz hattının bağlanması süreci, Hayvancılık OSB meselesi, yapı denetim firmalarının maliyet nedeniyle ilçede hizmet vermek istememeleri gibi pek çok önemli gündem maddelerini değerlendirdik. Diğer taraftan yeni nesil yazar kasa POS cihazları için istenen aylık sabit yazılım ve bakım ücretleri de ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Her ay istenen bu paraların, bazı yerlerde dükkan kiralarına denk gelen meblağlara ulaştığını söyleniyor. Bunca sorun içinde alın teri döken iş insanlarının, esnafın, üreticinin talebi; bu ücretlerin ya kaldırılması ya da makul bir seviyeye çekilmesi…"

Kaynak: ANKA
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