Öztürk Gümüşova\'da Temaslarda Bulundu

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AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Gümüşova ilçesinde temaslarda bulundu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe ziyaretlerini sürdüren Öztürk, Gümüşova Belediye Başkanı Kenan Sübekci'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Gümüşova İlçe Başkanı Tahsin İstip ve yönetim kurulu üyeleriyle de buluşan Öztürk, "İlçemizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, vatandaşlarımızın beklentilerini yerine getirmek için hep birlikte var gücümüzle çalışacağız. Yeni yönetim kurulumuzun, AK Parti bayrağını daha da yukarılara taşıyacağına inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Öztürk, daha sonra beraberindekilerle Yakabaşı köyünü ziyaret etti. Köy sapağında incelemelerde bulunan AK Parti heyeti, ışıklarda oluşan yoğunluğu azaltacak, köye girişi kolaylaştıracak çalışmaları planladı.

Milletvekili Öztürk, Gümüşova'da taksi durağını da ziyaret ederek esnafla sohbet etti.