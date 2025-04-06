Pakiş'ten AA'nın 105. Yıl Dönümüne Kutlama - Son Dakika
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Pakiş'ten AA'nın 105. Yıl Dönümüne Kutlama

Hakkari Üniversitesi Rektörü Pakiş, Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutladı, başarılarını vurguladı.

06.04.2025 15:16
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Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Anadolu Ajansının (AA) 105. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Pakiş, mesajında, AA'nın hem yurt içinde hem de uluslararası düzeyde güvenilir ve tarafsız haberciliğin temsilcisi olmaya devam ettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının, Milli Mücadele döneminde Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulduğunu anımsatan Pakiş, şunları kaydetti:

"Gazeteciliğin etik değerlerine bağlı kalarak uluslararası çapta güçlü bir medya kuruluşuna dönüşen AA, dijital dönüşüm sürecini de başarıyla tamamlamıştır. Yüksek kaliteli haber ağı ve nitelikli kadrosuyla Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmayı sürdüren Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber kaynağı değil, aynı zamanda habercilikte etik, kalite ve sorumluluğun simgesi olmuştur. Üniversite olarak Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıldönümünü gururla kutluyor, sürekli gelişen yapısı ve uzman kadrosuyla Türkiye'nin sesi olmaya devam eden kurumun çalışanlarını tebrik ediyoruz."

Kaynak: AA

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