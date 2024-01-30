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Pakistan Başbakanı İran ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Kararlı - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı İran ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Kararlı

Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, İran ile ikili ilişkileri daha da pekiştirme kararlılığını teyit etti. Kakar, İran Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede, uluslararası hukuka ve BM Antlaşması'nın ilkelerine saygı temelinde ortak zorlukların işbirliğiyle ele alınması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, İran Cumhurbaşkanı'nı Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etti.

Pakistan Başbakanı İran ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Kararlı
30.01.2024 - 15:40,
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İSLAMABAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, ülkesinin İran ile ikili ilişkileri daha da pekiştirme yönündeki güçlü kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Pakistan başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Kakar, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilkelerine, özellikle de hem Pakistan hem de İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde ortak zorlukların işbirliği yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Pakistan başbakanı bu tür diplomatik ilkelerin önemine işaret ederek her iki ulusun egemenliğinin desteklenmesi ve yerleşik uluslararası normlara saygı gösterilmesine yönelik müşterek kararlılığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kakar ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi en kısa zamanda Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etti.

Kaynak: Xinhua
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Pakistan, İran, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Pakistan Başbakanı İran ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Kararlı - Son Dakika
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