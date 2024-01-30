Pakistan Başbakanı İran ile İlişkileri Güçlendirmek İçin Kararlı

İSLAMABAD, 30 Ocak (Xinhua) -- Pakistan Başbakanı Enver el-Hak Kakar, ülkesinin İran ile ikili ilişkileri daha da pekiştirme yönündeki güçlü kararlılığını bir kez daha teyit etti.

Pakistan başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelen Kakar, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın ilkelerine, özellikle de hem Pakistan hem de İran'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı temelinde ortak zorlukların işbirliği yaklaşımıyla ele alınması gerektiğini vurguladı.

Pakistan başbakanı bu tür diplomatik ilkelerin önemine işaret ederek her iki ulusun egemenliğinin desteklenmesi ve yerleşik uluslararası normlara saygı gösterilmesine yönelik müşterek kararlılığın geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kakar ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi en kısa zamanda Pakistan'ı ziyaret etmeye davet etti.