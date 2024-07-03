Pakistan Başbakanı Şerif: Rusya ile ilişkiler jeopolitik durumdan etkilenmiyor - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif: Rusya ile ilişkiler jeopolitik durumdan etkilenmiyor

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya ile ilişkilerin jeopolitik durumdan veya diğer ülkelerle olan ilişkilerden etkilenmediğini belirtti. Şerif, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Putin ise iki ülke arasındaki ticaretin ilişkileri daha da güçlendirdiğini ve tarım alanında işbirliğinin geliştirilmesini istediğini ifade etti.

03.07.2024 17:21
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Rusya ile ilişkilerin jeopolitik durumdan veya diğer ülkelerle olan ilişkilerden etkilenmediğini bildirdi.

The Dawn gazetesinin haberine göre, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları Zirvesi için Kazakistan'da bulunan Şerif ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya geldi.

Şerif görüşmede, Pakistan ve Rusya arasındaki ikili ilişkilere dair "İkili ilişkilerimiz ne herhangi bir jeopolitik durumdan kaynaklanıyor ne de diğer ülkelerle olan ilişkilerimizden etkileniyor." ifadesini kullandı.

Pakistan'ın Rusya ile hem ticari hem de diğer sektörlerdeki ilişkileri daha da güçlendirmek istediğini belirten Şerif, Putin'e "Yapacak işimiz çok ve bu konuda sizin deneyimlerinizden faydalanabiliriz." dedi.

Şerif, iki ülke arasındaki ilişkilerin "güç bazlı" olduğunu kaydederek, devlet başkanlığına yeniden seçilmesi dolayısıyla Putin'i tebrik etti.

Pakistan devlet televizyonu PTV'nin haberine göre de Putin, iki ülke arasındaki ilişkilerin "mükemmel" durumda olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ticaretin bu ilişkiyi daha da güçlendirdiğini söyledi.

İşbirliğinin tarım alanında da gelişebileceğine dikkati çeken Putin, Pakistan ile gıda güvenliği sektöründeki işbirliğini artırmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA

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