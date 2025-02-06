Pakistan Başbakanı Şerif, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinden güçlenerek çıktığını belirtti

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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Türkiye'nin Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği altında güçlenerek çıktığını kaydetti.

Şerif, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bugün, iki yıl önce Türkiye'yi vuran yıkıcı depremleri hatırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Türkiye'nin, 6 Şubat depremlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlenerek çıktığını belirten Şerif, Türk halkının cesaret ve direncini takdir etti.

Şerif, Pakistan ve Türkiye'nin zor zamanlarda her zaman birlikte olduğunu ve bunu sürdüreceklerini sözlerine ekledi.