Pakistan Başbakanı Şerif "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Pakistan Başbakanı Şerif "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu Açıklaması

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin, "Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz.

13.02.2025 16:47
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Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyaretine ilişkin, "Burada çok büyük bir lider (Erdoğan) var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." dedi.

Başbakan Şerif, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen "Türkiye-Pakistan İş Forumu"nda konuştu.

Şerif, Erdoğan'ın ziyareti kapsamında çok çeşitli etkinlikler yapıldığını belirterek "Pakistan ve Türkiye kardeştir, dosttur ve kardeşlik tarihimiz bölünme (Britanya Hindistanı'nın Pakistan ve Hindistan olarak ikiye ayrılması) öncesi döneme kadar uzanıyor." ifadesini kullandı.

Halkının, Kurtuluş Savaşı döneminde Türkiye'ye yardım etmek için ellerindeki tüm imkanları seferber ettiğini hatırlatan Şerif, Türkiye'nin de aynı şekilde Pakistan'a her koşulda yardım ettiğini söyledi.

Türkiye'nin tamamen dönüştüğünü ifade eden Şahbaz, Türkiye'nin canlı bir ekonomiye ve Avrupa standartlarında teknolojilere sahip olduğunu belirtti.

Şahbaz, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sesi, ümmetin sesidir." diyerek Gazze'deki Filistin halkı için ve Keşmir halkının özgürlüğünün duyulması için bir ses olduğu ifade etti.

Pakistan'ın da Filistinli ve Keşmir halkı için bu sese katıldığını katıldığının altını çizen Şahbaz, "Yatırım ve ticaretin dostluk ve kardeşlik tarihimizde çok yüksek bir noktadaydı." diye konuştu.

"Pakistan, Türklerin ikinci evi"

Şahbaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Pakistan'ı ziyaret eden Türk heyetindeki yatırımcılara ve iş adamlarına atıfta bulunarak şunları kaydetti:

"Bu, yatırım ve ticaretin dostluk ve kardeşlik tarihimizde çok yüksek bir noktaya ulaştığı dönemdi. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi, ikili ticaret hedefine birlikte ulaşacağız. İkili ticaret hacmi olarak 5 milyar dolarlık bir hedefe birlikte ulaşacağımızı taahhüt etmiştik. Ancak daha katedilmesi gereken çok yol var."

Çok sayıda çeşitli anlaşmalar imzalandığına değinen Şahbaz, "Daha da önemlisi, bunları kağıttan pratiğe dökmek, eyleme geçmek. Bu konuda, ister B2B ister G2G olsun, tüm çabanızı desteklemeye tamamen kararlıyım." dedi.

Türk yatırımcıları ve iş insanlarını Pakistan'a yatırım yaparken veya ithalat ve ihracat süreçlerinde desteklemek için kendisi ve ekibinin her zaman yanlarında olacağını belirten Şerif, bu süreçte bir üst yönetici (CEO) gibi hareket edeceğini ifade etti.

Şerif, geçmişte iş insanlarının yaşadığı sorunlar nedeniyle üzüntüsünü dile getirerek Pakistan'a gelen bazı Türk iş insanlarının yatırımlarını kararlılıkla yaptıklarını ve iki tarafın da bundan fayda elde ettiğini söyledi.

Bazı yatırımcıların birkaç sıkıntıyla karşılaştığını, bundan üzüntü duyduklarını ve bunun yaşanmaması gerektiğini vurgulayan Şerif, bunun bir daha asla yaşanmayacağını ve Pakistan'ın, Türklerin "ikinci evi" olduğunu belirtti.

"Erdoğan sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri"

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Burada çok büyük bir lider var, sadece Türkiye'nin değil, İslam dünyasının lideri. Liderliğinden ve niteliklerinden çok büyük onur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye ve Pakistan'ın birlikte kardeşlik ilişkilerini geliştirmek için daha çok çalışacaklarına işaret eden Şerif, "İki ruh, tek kalp. Yaşasın Pakistan-Türkiye dostluğu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pakistan Başbakanı Şerif 'Türkiye-Pakistan İş Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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