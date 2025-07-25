Pakistan'dan İsrail'e Ilhak Tepkisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Pakistan'dan İsrail'e Ilhak Tepkisi

25.07.2025 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pakistan, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını kınayarak uluslararası topluma çağrı yaptı.

Pakistan, İsrail Meclisinde (Knesset) onaylanan ve hükümete işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakı için çağrı yapan kararı şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, İsrail Meclisinde işgal altındaki Filistin topraklarının ilhak edilmesi yönünde yapılan oylama ve çağrı, Batı Şeria'nın egemenliğine yönelik hukuk dışı bir girişim olarak tanımlandı.

Söz konusu kararın şiddetle kınandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in kasıtlı kışkırtıcı eylemlerle barış çabalarını baltalamaya ve hukuk dışı işgalini sağlamlaştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail'in eylemlerinden sorumlu tutulması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Pakistan'ın Filistin halkının bağımsızlığına verdiği desteğin yeniden teyit edildiği açıklamada, 1967 öncesi sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan, BM kararlarına uygun bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasının savunulduğu vurgulandı.

İsrail Meclisinde Batı Şeria'nın ilhakına ilişkin oylama

İsrail Meclisi, 23 Temmuz'daki oturumda, hükümete, 1967'de işgal ettiği Filistin toprağı Batı Şeria'nın ilhak edilmesi için çağrı yapan kararı oylamıştı.

Meclisteki 120 milletvekilinden 71'i kararın lehinde, 13'ü aleyhinde, kalanlar ise çekimser oy kullanmıştı.

Mecliste kabul edilen kararda, Batı Şeria'nın "Yahudi halkının tarihi, kültürel ve manevi anavatanı ve İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçası olduğu" iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İsrail Meclisi, İnsan Hakları, Dış Politika, Batı Şeria, Orta Doğu, Politika, Pakistan, İsrail, Güncel, Dünya, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan'dan İsrail'e Ilhak Tepkisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Transfer duyuruldu Lige hoş geldin Heung-min Son Transfer duyuruldu! Lige hoş geldin Heung-min Son
4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık 4 gündür süren yangında dehşet veren görüntüler: Abi çıkmamız lazım, ortada kaldık
Bu nasıl muhtarlık binası Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti Bu nasıl muhtarlık binası? Gören vatandaş dayanamayıp isyan etti
Sakarya’dan Bilecik’e sıçrayan yangın 4’üncü gününde Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangın 4'üncü gününde! Traktörünü alan koştu, 7 köy tahliye edildi
TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı TUSAŞ ve Airbus, İspanya’ya HÜRJET ihracatı için el sıkıştı
Merkez Bankası faizi yüzde 46’dan yüzde 43’e indirdi Merkez Bankası faizi yüzde 46'dan yüzde 43'e indirdi
All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya All-Star maçına çıkmayan Messi cezayla karşı karşıya
ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak ODMD Başkanı Bozkurt: Yeni ÖTV düzenlemesi sektörü zora sokacak
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Günün karesi Mayo bulamadı, suya böyle girdi Günün karesi! Mayo bulamadı, suya böyle girdi
Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış Yangın şehitleri Sercan Ütni ile Hilmi Şahin aynı gün işe başlamış

11:35
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
Ekrem İmamoğlu hastaneye götürüldü
10:11
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan’ın görüntüsü olay oldu
Askeri harekat mesajı veren Bakan Fidan'ın görüntüsü olay oldu
09:35
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
10 orman şehidini acısı tazeyken belediye başkanından tepki çeken sözler: Korkup kaçtılar
15:50
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
Ağrıyan bacağına ot saran yaşlı kadın, bedelini ağır ödedi
15:32
Beşiktaş’ta ayrılık var
Beşiktaş'ta ayrılık var
15:29
Kıbrıs’ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
Kıbrıs'ta yangın felaketi: 2 kişi araçta yanarak öldü, lüks villalar kül oldu
15:18
Kendisini ’’Şifacı’’ olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
Kendisini ''Şifacı'' olarak tanıtıp insanlardan para topluyor
15:13
Dursun Özbek ’’Anlaşmayı sonlandırdık’’ dedi üyeler ayağa fırladı
Dursun Özbek ''Anlaşmayı sonlandırdık'' dedi üyeler ayağa fırladı
15:10
Ödül gecesinde ortalık karıştı Lokman İn, Özge Ulusoy’u dolandırıcılıkla suçladı
Ödül gecesinde ortalık karıştı! Lokman İn, Özge Ulusoy'u dolandırıcılıkla suçladı!
15:02
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
Ünlü markanın ürünü piyasadan toplatılıyor
15:00
TİHEK’de yeni dönemin ilk toplantısı Fahrettin Altun’dan dikkat çeken sözler
TİHEK'de yeni dönemin ilk toplantısı! Fahrettin Altun'dan dikkat çeken sözler
14:57
Türkiye’ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis’ten küstah tehdit
Türkiye'ye Eurofighter satışı sonrası Miçotakis'ten küstah tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2025 11:45:31. #7.11#
SON DAKİKA: Pakistan'dan İsrail'e Ilhak Tepkisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.