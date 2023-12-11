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Pakistan Dışişleri Bakanı, barışçıl bir Afganistan için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı - Son Dakika
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Pakistan Dışişleri Bakanı, barışçıl bir Afganistan için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı

Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumla barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Bakan Jilani, BM Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Roza Otunbayeva ile yaptığı görüşmede, ülkesinin bu konudaki kararlılığını yineledi ve UNAMA'nın Afganistan'daki önemli çalışmalarına destek vereceklerini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı, barışçıl bir Afganistan için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı
11.12.2023 - 21:37,
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Pakistan Dışişleri Bakanı Jalil Abbas Jilani, ülkesinin, Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere uluslararası toplumla barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan için çalışmaya devam edeceğine yönelik kararlılığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bakan Jilani, başkent İslamabad'daki bakanlık binasında BM Afganistan Özel Temsilcisi ve BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) Başkanı Roza Otunbayeva ile görüştü.

Görüşmede Jilani, ülkesinin, BM başta olmak üzere uluslararası toplumla barışçıl, istikrarlı ve müreffeh bir Afganistan için çalışmaya devam edeceğine yönelik kararlılığını yineledi.

Bakan Jilani, UNAMA'nın Afganistan'daki önemli çalışmalarına desteğini vurguladı.

Kaynak: AA
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