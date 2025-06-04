Pakistan, Hindistan ile Diyaloğa Hazır

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, ülkesinin, Hindistan ile diyaloğa hazır olduğunu yineledi.

Geo News'in haberine göre Dar, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin Hindistan ile yaşadığı gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dar, Pakistan'ın, Hindistan ile diyaloğa hazır olduğunu ancak bu görüşmelerle ilgili "çaresiz olmadığını" belirterek olası görüşmelerin, "terör ve İndus Suları Anlaşması" gibi temel konuları içermesi gerektiğini ifade etti.

Uluslararası hukuka göre İndus Suları Anlaşması'nın askıya alınamayacağını veya değiştirilemeyeceğini vurgulayan Dar, Hindistan'ın Pakistan'ın suyunu başka yöne çevirme veya engelleme girişimlerinin "savaş ilanı" anlamına geleceğini kaydetti.

Dar, iki ülke arasında ateşkesin sürdüğünü belirtti.

Çatışmalarda Pakistan tarafından 6 Hindistan savaş uçağı ile bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü aktaran Dar, ülkesinin "askeri tepkisinin" uluslararası alanda "takdir gördüğünü" belirtti.

Dar, Pakistan Halk Partisinden Bilaval Butto Zerdari liderliğinde bir heyetin, konuyla ilgili diplomatik görüşmeler yapmak amacıyla ABD, İngiltere ve Birleşmiş Milletlere (BM) gönderildiğini açıkladı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in Türkiye, İran, Azerbaycan ve Tacikistan'a teşekkür ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyen Dar, Şerif'in yarın Suudi Arabistan'a da benzer bir ziyarette bulunacağını bildirdi.

Dar, daha önce iki ülke arasındaki gerilimi yatıştırmanın yolunun diyalog ve diplomasiden geçtiğini vurgulayarak "Samimiyet ve dürüstlük varsa kapsamlı diyalog yoluyla çözüme kavuşabiliriz. Bu meselelerin çözülmesi için büyük bir potansiyel mevcut." ifadelerini kullanmıştı.