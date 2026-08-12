Pakistan, Husi Saldırısını Kınadı - Son Dakika
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Pakistan, Husi Saldırısını Kınadı

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Dışişleri Bakanı Dar, Yemen'deki Husi saldırısında 3 Pakistanlının yaşamını yitirdiğini belirtti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Yemen'deki Husilerin Babu'l Mendeb Boğazı'nda ticari gemiye yönelik saldırısını "şiddetle" kınadı.

Bakan Dar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiğini, 1 Pakistanlının yaralandığını belirterek, bu kişilerin yakınlarına taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Pakistan, gayri muharip ticari gemiye yönelik Husi saldırısını şiddetle kınıyor." ifadesini kullanan Dar, bu tür saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve seyrüsefer serbestisiyle deniz güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.

Dar, cenazelerin Pakistan'a getirilmesi ve yaralı vatandaşlarına gerekli desteğin sağlanması için Suudi Arabistan'da ilgili yetkililerle iletişimde olduklarını, Pakistan'ın Riyad Büyükelçiliğine de iletişime geçmeleri talimatı verdiğini ve durumu yakından takip ettiklerini aktardı.

Yemen Sahil Güvenlik Güçleri tarafından yapılan açıklamada, Babu'l Mendeb Boğazı'nda Yemen'e ait "Tihame" adlı ticari geminin Husiler tarafından art arda füzelerle hedef alındığı, saldırı sonucu gemide yangın çıktığı ve ciddi hasar meydana geldiği belirtilmişti.

Saldırı sonucu gıda malzemesi taşıyan gemide çıkan yangında mürettebattan 3 Pakistanlı, 1 Endonezyalı denizci ile Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı 2. Deniz Tugayından 2 askerin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Sahil Güvenlik güçlerinin, silahlı kuvvetlere bağlı kurtarma ekipleriyle koordinasyon halinde ölü ve yaralıları tahliye ettiği, gemide bulunan 11 Pakistanlı ve Endonezyalı denizciyi kurtardığı ifade edilmişti.

Kaynak: AA

Pakistan, Güvenlik, Güncel, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pakistan, Husi Saldırısını Kınadı - Son Dakika

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