Pakistan, mülteciler konusunda daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyuyor

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Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile görüşmesinde, Pakistan'ın mülteciler konusunda daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Pakistan Sözcüsü Kayser Han Afridi, AA'ya yaptığı açıklamada, Grandi'nin İslamabad'a 3 günlük ziyarette bulunduğunu bildirdi.

Afridi, Grandi'nin ziyareti sırasında, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Dışişleri Bakanı Dar ile görüştüğünü belirtti.

Görüşmelerde Bakan Dar'ın "mülteci sorunuyla mücadele etmek için daha fazla uluslararası desteğe ihtiyaç olduğunu" vurguladığını aktaran Afridi, Grandi'nin de bu konuda daha fazla çalışılması gerektiğini kabul ettiğini söyledi.

BM verilerine göre, Pakistan'da yaklaşık 1,3 milyonun üzerinde mülteci olarak nitelendirilen kayıtlı Afgan bulunuyor.