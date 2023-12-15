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Pakistan ve ABD, karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kaldı - Son Dakika
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Pakistan ve ABD, karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kaldı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Asım Munir, ABD'de yapılan görüşmelerde karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kalındığını belirtti. Görüşmelerde terörle mücadele ve savunma işbirliği gibi temel alanlar üzerinde duruldu.

Pakistan ve ABD, karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kaldı
15.12.2023 - 20:13,
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Pakistan ve ABD, karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kaldı.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, silahlı kuvvetlerin başındaki Orgeneral Asım Munir, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu ABD'de Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown ve Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jonathan Finer ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde, iki ülke arasında karşılıklı yarar sağlayan angajmanlar için etkileşimleri artırma konusunda mutabık kalındı.

Pakistan ile ABD arasında ikili çıkar meseleleri, küresel ve bölgesel güvenlik konuları ve bölgede devam eden çatışmaların ele alındığı görüşmelerde, İslamabad ile Washington, ortak çıkarlar doğrultusunda ikili işbirliğinin potansiyel alanlarını keşfetmek üzere angajmanlarını sürdürmede mutabık kaldı.

Görüşmelerde, ABD ile Pakistan arasındaki temel işbirliği alanları, terörle mücadele ve savunma işbirliği olarak belirlendi.

Orgeneral Munir, güvenlik meseleleri ve Güney Asya'da stratejik istikrarı etkileyen gelişmeler konusunda "birbirlerinin bakış açılarını anlama"nın öneminin altını çizdi.

Munir, Cammu Keşmir sorununun uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda çözülmesinin önemine işaret etti.

Kaynak: AA
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