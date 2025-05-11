Pakistan ve Hindistan'dan Ateşkes Anlaşması

MULTAN, 11 Mayıs (Xinhua) -- Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkesin ardından Pakistan'ın Mutan kentinde kutlama yapan Pakistanlılar, 10 Mayıs 2025.
Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar cumartesi günü yaptığı açıklamada Pakistan ve Hindistan'ın derhal yürürlüğe girecek bir ateşkes üzerinde anlaştıklarını ifade etti. (Fotoğraf: Mansoor/Xinhua)
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