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Palandöken'de Kayak Coşkusu

Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun açılmasıyla birlikte kayak severler yoğun ilgi gösteriyor. Pistlerin tamamının açıldığı merkezde, yüzde 60 doluluk oranıyla tatilcilerin keyfi yerine getiriliyor. Önümüzdeki hafta ise doluluk oranının yüzde yüz seviyelerine çıkması bekleniyor.

Palandöken\'de Kayak Coşkusu
22.12.2023 - 20:29,
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Palandöken'de kayak coşkusu

Kayak severler kayağın keyfini doyasıya yaşıyor

ERZURUM - Palandöken Kayak Merkezi yılbaşı öncesi kayak severlerden yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de birçok kayak merkezi henüz sezonu açamazken Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'nde kayak severler kayağın ve tatilin keyfini çıkarıyor.

Ejder3200 Palandöken Kayak Merkezinde tüm pistlerin açıldığını ve sezonun büyük bir coşkuyla devam ettiğini sosyal medya üzerinden görüntülerle paylaştı.

Yüzde 60 doluluk oranına ulaşan Palandöken Kayak Merkezinde önümüzdeki hafta bu oranın yüzde yüz seviyelerine çıkması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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Kayak Merkezi, Erzurum, Spor, Güncel, Son Dakika

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