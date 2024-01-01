Palandöken'de yılbaşı coşkusu

ERZURUM - Kış turizmin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında doyasıya turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlendiler, dans ettiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar, 2024 yılına mutluluk ve sevinç içerisinde girdiler. Bu yıl sezonu diğer kış turizmi merkezlerine göre erken açan Palandöken Kayak Merkezinde 1 metreyi aşan karla kayak severleri mutlu etti.