 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu

Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, meşaleli kayak gösterisiyle yeni yıla coşkuyla girdi. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki kutlamalarda turistler müzik eşliğinde eğlendi ve meşaleli kayak gösterisini izledi. Kar kalınlığının 1 metreyi aşması da kayak severleri mutlu etti.

Palandöken\'de Yılbaşı Coşkusu
01.01.2024 - 23:09,
Abone Ol

Palandöken'de yılbaşı coşkusu

ERZURUM - Kış turizmin gözde mekanlarından Erzurum Palandöken'e gelen tatilciler, yeni yıla meşaleli kayak gösterisiyle girdi.

Ülkemizin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken Dağı'nda yeni yıl, meşaleli kayak, havai fişek gösterileriyle coşkuyla kutlandı. Palandöken Kayak Merkezi'ndeki yeni yıl kutlamalarında doyasıya turistler, otelin kayak pistinde müzik eşliğinde eğlendiler, dans ettiler. Meşaleli kayak ve havai fişek gösterilerini izleyen turistler doyasıya yılbaşı coşkusunu yaşadılar, 2024 yılına mutluluk ve sevinç içerisinde girdiler. Bu yıl sezonu diğer kış turizmi merkezlerine göre erken açan Palandöken Kayak Merkezinde 1 metreyi aşan karla kayak severleri mutlu etti.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Palandöken Dağı, Kayak Merkezi, Erzurum, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika


23:16
Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06
Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47
Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09
Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil? Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56
Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında Japonya'daki 7,6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51
ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41
İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı

Son Dakika
23:16 Mersin'de 400 kilogramlık köpek balığı kıyıya vurdu
23:06 Japon yayıncının 7,6'lık depreme yakalandığı anlar
22:47 Antalya'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi
22:09 Tartışmaya Mustafa Sandal da katıldı: Hilafet bayrağı taşıyan kişi neden gözaltında değil?
20:56 Japonya'daki 7.6'lık depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi enkaz altında
20:51 ABD, Kızıldeniz'de Husilerin saldırıları nedeniyle uçak gemisini çekiyor
20:41 İsrail'de Yüksek Mahkeme, tartışmalı yargı reformunu iptal etti
18:57 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa açtığı bayrak nedeniyle saldıran şahıs tutuklandı
18:55 İsrail'de Maliye Bakanı Smotrich'ten "Gazze'ye Yahudi yerleşim birimleri kurulsun" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 00:24:37. #1.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Yılbaşı Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement