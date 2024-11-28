Palandöken Kayak Merkezi Sezonu Açtı

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Palandöken sezonu açtı

İlk günde pistler kayakçılarla doldu taştı

Yüzlerce kayak sever sabah saatlerinde kayak için Palandöken'e adeta akın etti

ERZURUM - Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olan Palandöken'de sezon erken açıldı, kayak severler sabahın erken saatlerinde pistlere akın etti.

Erzurum'da 3 gün aralıksız devam eden kar yağışı Palandöken Kayak Merkezi'nde sezonun erken açılmasına sebep oldu. Sezon açılışı nedeniyle Erzurum Büyükşehir Belediyesi kayak severlere ücretsiz imkanlar sundu. Hem sezonun ilk kayak keyfini hem de karın güzelliğini yaşamak isteyen yüzlerce kayakçı Palandöken'e geldi. Kayakçılar sevinçlerini ifade ederken ilk günün ücretsiz olmasının fırsatını değerlendirdiklerini ve karın kaymaya oldukça müsait olduğunu söylediler. Uluslararası platformlarda da oldukça ilgi gören Palandöken Kayak Merkezi, sahip olduğu imkanlar ve alternatif etkinliklerle meraklılarının ilgisini çekiyor. Palandöken'deki pistler, toz kar özelliği sayesinde kayak sezonu boyunca mükemmel kalitede kar sunuyor. Toz kar, ince, hafif ve taze karın gevrek halini temsil ediyor. Bu kar yapısı kayakçılar için en iyi imkanları sağlayarak pürüzsüz bir yüzey sunuyor, bu da daha iyi bir kayma deneyimi anlamına geliyor. İnce kar tabakası, daha iyi manevra yapma ve hızlı kayma imkanı veriyor.

Herkese hitap eden pistler var

Palandöken Kayak Merkezi, toplamda 56 adet pist içeriyor. Bu pistler farklı zorluk seviyelerine sahip. Kolay Pistler: 30 adet, Orta Pistler: 12 adet, Profesyonel (Zor) Pistler: 9 adet ve Doğal Pistler: 5 adet olarak değerlendiriliyor. Palandöken 2 olarak bilinen Konaklı Kayak Merkezi, bu toplam pist sayısına ek olarak 24,8 kilometrelik pistlere sahip. Bu iki kayak merkezinin toplam pist uzunluğu ise 87 kilometreyi buluyor. En uzun kayak parkuru 12,5 kilometre uzunluğunda ve bu parkur boyunca kesintisiz olarak kayak yapılabiliyor. Ayrıca, başlangıç ve bitiş kotları arasındaki irtifa farkı bin 100 metre. Palandöken Kayak Merkezi'nde toplamda 19 lift taşıyıcı sistem bulunuyor. 19 adet lift ise saatte 24 bin kişi taşıma kapasitesine sahip.

2025'te daha fazla turist bekleniyor

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Palandöken'de sezon resmen bu gün açıldı. Erzurum; Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından '2025 Turizm Başkenti' ve 'Avrupa Kış Sporları Başkenti' olarak seçildi. Bu sebeple 2025 yılında Erzurum ve Palandöken'e daha fazla misafir gelmesi bekleniyor. 3 bin 176 rakımlı Palandöken'in pistlerindeki kar kalınlığı, suni karlama desteğiyle yer yer bir metreye ulaştı. Normal kar seviyesinin 80 santimetreyi geçtiği Palandöken'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ejder 3200 A.Ş., suni kar makinelerini 24 saat aralıksız çalıştırmaya başladı. Yaz boyunca tesis, telesiyej, gondol, teleferik, pist, suni karlama sistemi, pist güvenliği gibi birçok alanda bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Böylece Palandöken her şeyi ile sezona hazır hale getirildi.

Çevre dostu bir kayak merkezi

Ziyaretçiler, kayak biletlerini ve diğer hizmetleri kolayca çevrimiçi olarak satın alabiliyor. Bu dijitalleşme, bilet alımını ve rezervasyonları daha pratik hale getirdi. Bu özellikler, Palandöken'i akıllı ve kullanıcı dostu bir kayak merkezi haline getirirken, aynı zamanda güvenlik, erişim kolaylığı ve konforu artırıyor. Palandöken Kayak Merkezi bu haliyle yaklaşık 15 bin kişiye aynı anda kayak yapma imkanı sunuyor. Palandöken Kayak Merkezi, dünyada sürdürülebilirlik konusunda öncü bir adım attı ve dünyada sürdürülebilirlik sertifikasına sahip kayak tesislerinin ilkleri arasında yer aldı. Tesisler GSTC onaylı Türkiye'nin ilk Sürdürülebilir Turizm Sertifikalı Destinasyonu olmak kaydıyla öne çıkıyor. Bu sertifika, kayak merkezinin çevresel etkileri azaltma, doğal kaynakları koruma ve sosyal sorumluluk taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılığını ve başarısını simgeliyor. Palandöken, hem çevreye hem de yerel topluluğa fayda sağlama amacıyla sürdürülebilirlik ilkelerini uygulayarak, kış sporları tutkunlarına benzersiz bir deneyim sunuyor. Bu başarı, sürdürülebilir turizmin geleceği için olumlu bir örnek teşkil ediyor.