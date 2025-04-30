Palu-Beyhan: Yeni Turizm Rotası - Son Dakika
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Palu-Beyhan: Yeni Turizm Rotası

Palu-Beyhan: Yeni Turizm Rotası

Elazığ Valisi, Palu-Beyhan'ın doğa ve kültürel değerlerle dolu turizm potansiyelini tanıttı.

30.04.2025 17:13
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Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, tarihi ve kültürel değerleri ve doğa güzellikleriyle öne çıkan Palu ilçesindeki ziyaret ve gezi rotalarını paylaştı.

Hatipoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ve ilçeye bağlı Beyhan beldesinin doğal güzellikleri, tarihi mirası ve doğa sporlarına elverişli yapısıyla Türkiye'nin yeni turizm rotalarından biri olmaya hazırlandığını belirtti.

Valilik koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Beyhan Belediyesi ve Elazığ Doğa Sporları Kulübü (ELDAK) işbirliğiyle yürütülen saha çalışmalarıyla, bölgenin uzun süredir barındırdığı kültür, doğa ve macera turizmi potansiyelini sistemli bir şekilde değerlendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Hatipoğlu, şunları kaydetti:

" Murat Nehri'nin coşkulu suları, zengin yaylaları ve dağlık alanlarıyla Beyhan, trekking, rafting, kano, off-road, motokros ve dağ bisikleti gibi doğa sporları için ideal imkanlar sunuyor. Horasanbaba Dağı'nda bulunan 11 kilometrelik trekking parkuru ile Akdağ Sıradağları'ndaki yürüyüş ve bisiklet rotaları, her seviyeden macera severleri ağırlamaya hazırlanıyor. Palu-Beyhan rotası, sadece doğal güzellikleriyle değil, zengin kültürel ve tarihi mirasıyla da dikkat çekiyor. Palu Kalesi, Palu Köprüsü, Eski Hamam, Urartu Kralı Menua'ya ait Taş Kitabe, Cemşitbey Camisi ve Palu Konağı gibi yapılar, tarih ve kültür tutkunları için bölgeyi cazip hale getiriyor. İnanç turizmi kapsamında ise Palu'da Şeyh Ali Septi Hazretleri, Mahmud Samini Hazretleri ve Şeyh Selahaddin Efendi, Beyhan'da Mahmud Samini Hazretlerinin babası Yusuf Pir Bab, yakın mesafede bulunan Güllüce köyünde Şeyh Mustafa Kutup, Arındık köyünde ise Şeyh Alaaddin Efendi türbeleri önemli ziyaret noktalarımızdır."

Palu'nun kadim gastronomi kültürün de turizm rotasının önemli bir parçası olarak öne çıktığını aktaran Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yöreye özgü lezzetler, ziyaretçilere eşsiz tatları deneyimleme imkanı sunuyor. Beyhan'a ulaşım hem karayolu hem de demiryolu ile kolaylıkla sağlanabiliyor. Palu'ya 23 kilometre, Elazığ'a ise 100 kilometre mesafede bulunan belde, Van Gölü Ekspresi ve posta treni güzergahında yer alan, karşılıklı olarak çalışan Beyhan Tren İstasyonu ile demiryolu üzerinden de ulaşılabilir durumda. Elazığ'dan Palu'ya trenle yaklaşık 1 saat 28 dakikada, Beyhan'a ise 1 saat 49 dakikada nostaljik bir seyahat gerçekleştirilebiliyor. Bölge, doğayla baş başa zaman geçirmek isteyenler için ideal. Yaylalarda çadır kurmak veya karavanla kamp yapmak isteyenler için güvenli ve uygun alanlar mevcut. Sessizlik, temiz hava ve doğal manzara eşliğinde kamp deneyimi yaşamak mümkün."

Doğa sporları, kültürel geziler, inanç turizmi ve fotoğraf safarisi gibi etkinlikler için uygun koşullar sunan Palu-Beyhan rotasının aynı zamanda sürdürülebilir turizm anlayışıyla da dikkat çektiğini aktaran Hatipoğlu, "ELDAK tarafından Google haritalar üzerinde doğa yürüyüşü ve kamp rotalarının işaretlenmesi çalışmaları da devam etmektedir. Beyhan beldesinin sahip olduğu doğal ve kültürel zenginliklerine yapılacak olan yatırımlarımız sonucunda Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olacaktır. Bölge doğaseverler, tarih meraklıları, kültür turistleri, fotoğrafçılar ve macera sporları tutkunları için yeni bir keşif noktası olma yolunda ilerliyor. Kültürel mirasla doğal güzelliklerin buluştuğu Palu-Beyhan hattı, doğayla baş başa kalmak ve tarihi bir keşfe çıkmak isteyen gezginleri bekliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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