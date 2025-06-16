Pamukkale'de Fabrika Hırsızlığı: 5 Gözaltı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir fabrikadan malzeme çaldıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Haziran'da A.T'ye ait fabrikadaki hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.K, Ö.K, K.Y, O.Ç. ve U.S. olduğunu belirledi.

Ekipler düzenledikleri operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İş yerinde "Adresi biliyorsun" şeklinde not bıraktıkları belirtilen şüphelilerin, 180 profil demiri, 100 metre bakır elektrik kablosu, 7 kutu sıva üstü priz, sanayi tüpü, 7 duş teknesi ve klima çaldıkları öğrenildi.

Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.