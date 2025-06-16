Pamukkale\'de Yangın: 1 Dumandan Etkilendi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde mobilya atölyesinde başlayıp daireye sıçrayan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Fatih Mahallesi 1925 Sokak'ta sekiz katlı apartmanın giriş katında bulunan mobilya atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın daha sonra üst katta bulunan daireye de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri apartmanda kalanları tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen bina sakinlerinden 1 kişiye sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangında atölye ve dairede hasar oluştu.