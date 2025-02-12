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Pamukkale'nin Geleceği Tehdit Altında

Kuraklık ve kontrolsüz jeotermal su kullanımı, Pamukkale travertenlerinin yok olma riskiyle karşı karşıya.

12.02.2025 21:59
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Kuraklık ve denetimsiz jeotermal su kullanımı beyaz cennet Pamukkale'yi karartıyor

Doç. Dr. Ceyhun Özçelik:

"Su kullanımlarının denetim altına alınması, özellikle ısınma amaçlı ve jeotermal amaçlı kullanımların denetim altına alınarak Pamukkale'nin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor"

DENİZLİ - Denizli'nin dünyaca üne sahip Pamukkale travertenlerinde kontrolsüz kullanımın devam etmesi halinde yok olma riskiyle karşı karşıya kalacağını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, "Debinin 250-300 litre saniyeler olduğunu görürken, bugünkü yaptığımız çalışmalarda 150 litre saniyelere kadar düşmüş durumda" dedi.

'Beyaz cennet' olarak da adlandırılan Pamukkale travertenleri, her yıl binlerce yerli ve yabacı turisti ağırlıyor. Bölgede önemli turizm destinasyonları arasında yer alan ve kentin turizm merkezi Pamukkale'nin sürdürülebilirliğinin tehdit altında olduğu belirtildi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve kentin önemli turizm merkezi Pamukkale'nin jeotermal sistemindeki termal su kaynaklarının toplam debisi, 1993 yılında 450 litre/saniye iken günümüzde 150 litre/saniyeye düştü. Elde edilen verilere göre bölgedeki termal su debisi son 30 yılda 3'te 2 azaldı. Su kaynaklarındaki azalmanın ise birkaç nedeni olduğunu belirten uzmanlar, jeotermal enerji üretim tesislerinin çoğalması, tarımsal sulama ve bölgedeki işletmelerin temel etken olduğunu ifade etti.

"Pamukkale'nin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor"

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, dünyaca ünlü UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenlerinde incelemelerde bulundu. Beyaz cenneti besleyen jandarma ve antik havuz kaynaklarında ölçümler gerçekleştiren Doç. Dr. Özçelik, kuraklık ve bölgedeki kontrolsüz jeotermal kullanımının travertenlerin kararma riski ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Bölgedeki pansiyon, otel gibi işletmelerin kontrolsüz jeotermal kullanımının da büyük oranda etkili olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Özçelik, "2001 yılında çalışmalar kapsamında yaptığımız ölçümlerde debi miktarının toplam 250-300 litre saniyeler olduğunu görürken, bugünkü yaptığımız çalışmalarda 150 litre saniyelere kadar düşmüş durumda. Su miktarının az olması tabi beyazlatılacak traverten olanlarını da azalmasına sebebiyet verecektir. Dolayısıyla gelecek zamanda travertenlerin alanları da azalacaktır. Bununla beraber travertenlere 3 ana kaynak bulunmaktadır. Jandarma kaynağı, antik havuzun bulunduğu kaynak ve diğer bir kaynaktan gelen sular ilerleyerek travertenlerin üstünden akarak beyaz olmasını sağlıyor. Tabi bu bölgede onlarca turistlik tesis ve oteller var. Turistlik tesis ve otellerin jeotermal kaynakları sıkça ve bolca kullanması nedeniyle buradaki kaynakların çekildiğini düşünüyorum. Buradaki su kullanımlarının denetim altına alınması özellikle ısınma amaçlı ve jeotermal amaçlı kullanımların denetim altına alınarak Pamukkale'nin gelecek kuşaklara aktarılması gerekiyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Pamukkale'nin Geleceği Tehdit Altında - Son Dakika

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