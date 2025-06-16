Pamukkale Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Pamukkale Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni

Pamukkale Üniversitesi\'nde Mezuniyet Töreni
16.06.2025 13:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PAÜ'de 7 bin 950 öğrenci mezuniyet sevincini yaşadı. Törende başarılar dile getirildi.

Pamukkale Üniversitesinde (PAÜ) 7 bin 950 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni, yerleşkedeki spor salonunda düzenlendi.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, törende yaptığı konuşmada, mezun olan öğrencilere başarılar diledi.

Pamukkale Üniversitesi'nin bilgiyle, emekle ve umutla büyüttüğü gençleri mezun etmenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çoşkun, "Sevgili gençler her biriniz zorlu ama bir o kadar da kıymetli bir yolculuğun sonuna geldiniz. Bu yol sizlere sadece diploma kazandırmakla kalmadı, sorgulamayı, üretmeyi ve en önemlisi de insan olmanın erdemini öğretti. Mezun olan her bir genç kardeşimiz sadece kendi hayatını değil, memleketimizin geleceğini de şekillendirecektir." diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Mahmud Güngör ise önemli bir günün mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mezunlarımız meslek hayatına adım atmak üzere yola çıkacak. Bugün siz sadece bir diploma almıyorsunuz. Aynı zamanda bu ülkenin geleceğine dair bir emaneti de teslim alıyorsunuz. Her biriniz Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak yola çıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Törende, bölümlerini birincilikle tamamlayan öğrencilere mezuniyet belgesi ve hediyeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Mezun öğrencilerin keplerini havaya atmasıyla tören sona erdi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci yakını katıldı.

Kaynak: AA

Pamukkale Üniversitesi, Yerel Haberler, denizli, Güncel, Rektör, Eğitim, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pamukkale Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talip Konyali:
    OKUL BİTTİ AMA HAYAT HENÜZ YENİ BAŞLAYACAK GENÇLER..DURMAK YOK ÇALIŞMAYA DEVAM..ALLAH ÇALIŞANA VERİYOR DİPLOMASI OLANA DEĞİL MAALESEF...YOLUNUZ AÇIK OLSUN İNŞALLAH..KOLAY GELSİN 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti 3 çocuk babası keneden hayatını kaybetti
Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı Turistlerin bikinili görüntülerini çeken sapık fenomen tutuklandı
İran, Netanyahu’nun konutunu vurdu İran, Netanyahu'nun konutunu vurdu
Jose Mourinho’dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe’ye gel Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel
Kan donduran vahşet Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti Kan donduran vahşet! Polis memuru, arkadaşını parçalara ayırıp intihar etti
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder sürprizi Eski takımı devreye girdi Fenerbahçe'de Cengiz Ünder sürprizi! Eski takımı devreye girdi
Transferindeki son durum ne Eyüpspor’dan Berke Özer açıklaması Transferindeki son durum ne? Eyüpspor'dan Berke Özer açıklaması
İzmir’de fabrika yangını Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi İzmir'de fabrika yangını! Patlamalar yaşandı, hastane tahliye edildi
İsrail, İran’ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü İsrail, İran'ın 14 nükleer bilim uzmanını daha öldürdü
İsrail Ordusu Ürdün Vadisi’nde İHA’yı düşürdü Sirenler çaldı İsrail Ordusu Ürdün Vadisi'nde İHA'yı düşürdü! Sirenler çaldı
İsrail, İran’ın Meşhed Havalimanı’nda uçak vurdu İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'nda uçak vurdu

13:59
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu Ünlü tatil beldesi Marmaris’te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
Bu rezilliğin bedeli ağır oldu! Ünlü tatil beldesi Marmaris'te 14 işletmenin kapısına kilit vuruldu
13:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile telefonda görüştü
12:00
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
Arkadaşını onlarca parçaya ayırıp intihar eden polisi komşuları anlattı
10:22
Yemen’den, İsrail’e balistik füze saldırısı
Yemen'den, İsrail'e balistik füze saldırısı
20:05
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray’a gideceğini duyunca şaşırdım
Dünyaca ünlü yıldızdan Sane yorumu: Galatasaray'a gideceğini duyunca şaşırdım
19:52
Galatasaray’dan Osimhen için bir atak daha İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
Galatasaray'dan Osimhen için bir atak daha! İşte Sarı-kırmızılıların yeni teklifi
19:51
İsrail’e ait yolcu uçakları GKRY’ye konuşlandırıldı
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı
19:41
Kenan Yıldız’dan 5 yıllık imza
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
19:22
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
İran ve İsrail yeni saldırı dalgasına başladı
19:05
Masaj salonlarına operasyon 15 gözaltı
Masaj salonlarına operasyon! 15 gözaltı
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’la İsrail-İran savaşını görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü
18:55
Fenerbahçe’ye 90 milyon euroluk golcü Görüşmeler resmen başladı
Fenerbahçe'ye 90 milyon euroluk golcü! Görüşmeler resmen başladı
18:36
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma’dan sonra Romulo’ya dev bir talip daha
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2025 14:31:28. #7.13#
SON DAKİKA: Pamukkale Üniversitesi'nde Mezuniyet Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.