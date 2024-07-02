Panama'da yeni başkan göreve başladı - Son Dakika
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Panama'da yeni başkan göreve başladı

Panama'da yapılan seçimleri kazanan Jose Raul Mulino, yemin ederek görevine başladı. Mulino, ekonomiyi canlandırmak, kamu borcuyla mücadele etmek ve düzensiz göçü engellemek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Darien Boşluğu sorununu çözmek için uluslararası dayanışma çağrısında bulunacağını ifade etti.

02.07.2024 05:05
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Orta Amerika ülkesi Panama'da 5 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri kazanan Jose Raul Mulino, yemin ederek görevine resmen başladı.

Ulusal Meclis'te düzenlenen yemin töreninde, Meclis Başkanı Dana Castaneda, başkanlık kuşağını Mulino'ya takdim etti.

Mulino, buradaki konuşmasında, Panama'nın ekonomisini yeniden canlandıracaklarını, kamu borcuyla mücadele edeceklerini ve düzensiz göçü de engelleyeceklerini belirtti.

Zor bir görevin kendilerini beklediğinin bilincinde olduklarını dile getiren Mulino, "Bizden sonraki nesillere daha fazla imkan bulabilecekleri güçlü bir Panama bırakmak istiyoruz." diye konuştu.

Mulino, Panama'nın kamu borçlarının "endişe" verici şekilde ikiye katlandığını, ülkeyi mümkün olan en kısa zamanda düzlüğe çıkarmak istediklerini söyledi.

Kolombiya ile sınırda yer alan Darien Boşluğu'na değinen Mulino, "Bu sorunu çözmek için uluslararası dayanışma çağrısında bulunacağım, ilgili ülkelerle bu konuyu ele alacağız, özellikle göçmenlerin varmak istediği ABD ile bu konuları konuşmalıyız. Ülkemize yasa dışı yollardan girilmesine müsaade etmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Mulino kimdir?

New Orleans'taki Tulane Üniversitesinde deniz hukuku alanından mezun olan avukat Mulino, Panama halkına yeniden ekonomik refah ve yüksek düzeyde istihdam vaadinde bulunmuştu.

Panama'da 2009-2014 hükümetinde Adalet Bakanı ve Kamu Güvenliği Bakanı olarak görev alan Mulino, seçim kampanyası sırasında suç örgütleriyle mücadele ile ülkeye düzensiz göç akışına neden olan Darien Boşluğu'na açılan sınırı kapatma sözü vermişti.

Kaynak: AA

Panama, Politika, Güncel, Son Dakika

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