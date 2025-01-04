Panelvanda Yangın Çıktı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde seyir halindeki panelvanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
H.K. idaresindeki 34 TD 5549 plakalı panelvan, Seymen Mahallesi Liman Caddesi'nde motor kısmından alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
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