Panelvandan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Panelvandan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

12.07.2025 22:08
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Elazığ'da seyir halindeki panelvandaki 16 yaşındaki R.A. yola düştü, ağır yaralandı.

Elazığ'da seyir halindeki panelvandan düşen çocuk ağır yaralandı.

Ataşehir Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde seyir halindeki sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 23 AED 983 plakalı panelvanın arka kısmında bulunan R.A. (16) orta kapıdan yola düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan R.A, sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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