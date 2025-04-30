Pankin: Suriye'nin Normalleşmesi Önemli - Son Dakika
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Pankin: Suriye'nin Normalleşmesi Önemli

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, Suriye'nin normalleşmesinin halk için önemli olduğunu vurguladı.

30.04.2025 21:38
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Pankin, " Suriye'nin uluslararası, siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından normalleşmesi bizi memnun eder. Bu Suriye halkının ihtiyacıdır." dedi.

Pankin, New York'taki BM merkezinde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çalışma alanının uluslararası ekonomik işbirliği olduğunu aktaran Pankin, BM temasları uyarınca ekonomik işbirliği ve finansal kalkınmaya ilişkin toplantılara katıldığını ve görüşmeler yürüttüğünü belirtti.

"Biz her zaman Filistinli dostlarımızın yanındayız"

İsrail'in neredeyse iki aydır Gazze'ye insani yardımın girişini tamamen engellemesini "trajik" olarak yorumlayan Pankin, bu süreç öncesinde de İsrail'in insani yardım girişlerini engellediğine işaret etti.

Pankin, Gazze'de ateşkes sağlandıktan sonra yeniden inşa sürecine Rusya'nın ne katkı sunabileceğine dair "Biz her zaman Filistinli dostlarımızın yanındayız. Her türlü desteği sağlıyoruz. Buna moral, siyasi, insani destek de dahil." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin yeniden inşası için "çok iyi bir insani yardım" planı oluşturulması gerektiğini kaydeden Pankin, bu süreçte ateşkesin denetlenmesi gerektiğini söyledi.

Pankin, Rusya'nın sağlayacağı katkılara ilişkin de tekrar barışçıl kanalların açılmasının ardından konuşmanın uygun olacağını dile getirdi.

"Suriye'nin normalleşmesi bizi memnun eder"

Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması ve uluslararası toplumun finansmanı artırması için çağrılar yapılmasına ilişkin Rusya'nın tutumunun sorulması üzerine Pankin, "Suriye'nin uluslararası, siyasi ve ekonomik ilişkiler açısından normalleşmesi bizi memnun eder. Bu Suriye halkının ihtiyacıdır." vurgusunu yaptı.

Pankin, Suriye'de insanların siyasi oyunlara ihtiyacı olmadığını belirterek, yaptırımların kaldırılmasının tüm Suriye halkına fayda sağlaması gerektiğini dile getirdi.

Yeni Suriye yönetimiyle bağlantıları bulunduğunu aktaran Pankin, "Bizim çıkarlarımız ve bölgede oynadığımız rolün farkındalar. Biz yayılmacı değiliz, süreç bozan değiliz, Orta Doğu'nun sakin ve barışçıl olmasını istiyoruz. Tabii bu çok zor bir şey." dedi.

Pankin, Orta Doğu'da hangi ülkenin ana istikrar bozucu aktör olduğunu ise cevaplamaktan kaçındı.

"Türkiye ve Rusya arasında geniş bir ekonomik ilişkiler gündemi bulunuyor"

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin yakın zamanda deneme üretimine başlamasının ardından Rusya ve Türkiye arasında işbirliğini artırmaya yönelik yeni projeler bulunup bulunmadığına ilişkin ise Pankin, "Türkiye ve Rusya arasında geniş bir ekonomik ilişkiler gündemi bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında ticari ilişkileri, yatırımları ve enerji işbirliğini geliştirmeye yönelik birçok gündem maddesi bulunduğuna işaret eden Pankin, "Ancak bizim açımızdan bakıldığında ödemelerde yaşanan aksaklıklar var. ABD bankaları tarafından Rusya'ya yapılacak ödemeler dondurulmuş durumda. Türk meslektaşlarımız ABD tarafıyla diyalog yürüterek bu sorunu çözmeye çalışıyor." bilgisini paylaştı.

"Yeni ortak para birimi üzerinde çalışmıyoruz"

BRICS ülkelerinin yeni ortak yatırım platformu oluşturma girişimine ilişkin gelişmelere dair ise Pankin, "Bazılarının düşündüğünün aksine, biz yeni bir ortak para birimi üzerinde çalışmıyoruz." dedi.

Pankin, ortak yatırım platformunun ödemeler ve mutabakatlar için bir sistem platformu olduğunu, dolar veya avro kullanımını tamamen dışlamasa da, geleneksel para birimlerine bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini belirtti.

Henüz girişimin çok başlangıç aşamasında olduğuna işaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Pankin, imkan olduğunda ulusal para birimlerinin kullanımının kolaylaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.

ABD'nin bu girişime karşı misilleme yapmasından endişe duyup duymadıklarına ilişkin ise Pankin, ABD'nin BRICS ülkeleri arasında "doların kaldırılması" senaryosuna karşı çok büyük tepki vereceğine işaret ettiğini anımsattı.

Pankin, "Eğer Rusya dolar alabilse ve harcayabilseydi zaten sorun ortaya çıkmazdı. Sorun, Rusya ve bazı ülkelerin doları kullanımının kısıtlanmasından kaynaklanıyor. Eğer kısıtlamaya tabiysem, nasıl dolar kullanmamı beklersin?" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna tahıl ihracatında kısıtlamayla karşılaşmıyor"

ABD öncülüğünde Ukrayna ve Rusya arasında yürütülen müzakerelere ilişkin konuşmayacağını belirten Pankin, yeni bir tahıl anlaşması olup olmayacağına dair, "Ukrayna, tahıl ihracatında hiçbir kısıtlamayla karşılaşmıyor." dedi.

Pankin, diğer taraftan Ukrayna tahılının gerçekten ihtiyaç duyulan ülkelere de gitmediğini söyledi.

BM ve Rusya arasında yapılan mutabakatın ise uygulanmadığını kaydeden Pankin, Rus gübreleri ve tahılının ihracatına ilişkin çok daha fazla kısıtlamalar bulunduğuna işaret etti.

Kaynak: AA

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