Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı - Son Dakika
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Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı

Papa, Paskalya'da Gazze için ateşkes ve Ukrayna için kalıcı barış talep etti.

20.04.2025 14:32
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Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Paskalya Yortusu mesajında Gazze'de ateşkes ve Ukrayna için adil ve kalıcı barış çağrısında bulundu.

Hristiyanlıkta Hazreti İsa'nın dirilişinin kutlandığı Paskalya Yortusu dolayısıyla Vatikan'ın ünlü Aziz Petrus Meydanı'nda Paskalya ayini yapıldı.

Şubat ve Mart aylarında geçirdiği çift taraflı zatürre sebebiyle 38 gün boyunca hastanede tedavi gördükten sonra halihazırda nekahet döneminde olan Papa Franciscus, Paskalya ayinini yönetmedi. Bunun yerine Papa, ayinin son bölümünde tekerlekli sandalyeyle Aziz Petrus Bazilikası'nın locasına gelerek buradan halkı selamlayıp, Paskalya bayramlarını kutladı.

Papa'nın normalde kendisinin okuduğu ve hem dünya meselelerine değindiği hem de Paskalya mesajını aktardığı geleneksel "Urbi et Orbi (Roma ve dünyaya)" konuşmasını ise bu kez bir yardımcısı okudu.

Papa Franciscus geleneksel mesajında, bu yıl Katolikler ve Ortodoksların Paskalya'yı aynı gün kutladığına işaret ederek, barışın tüm dünyaya yayılmasını diledi.

Mesajında, Gazze'deki insani durumun güçlüğüne dikkati çeken Papa, "Düşüncelerim, korkunç çatışmanın ölüm ve yıkım üretmeye, dramatik ve aşağılık bir insani duruma yol açmaya devam ettiği Gazze'deki halk ve özellikle Hristiyan topluluğuyla beraber. Savaşan taraflara sesleniyorum: Ateşkes ilan edin, rehineler serbest bırakılsın ve açlık çeken, barış dolu bir gelecek arzulayan insanlara yardım edilsin." ifadelerini kullandı.

Papa mesajında, Lübnan ve Suriye'deki Hristiyan topluluklar için de dua ettiklerini belirterek, "Suriye, tarihinin hassas bir döneminden geçerken, bu topluluklar istikrarı ve ülkelerinin kaderinde aktif rol almayı arzuluyor. Tüm Kilise'yi, Ortadoğu'daki Hristiyanlara dua ile eşlik etmeye çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yemen'de halkın, savaş nedeniyle dünyanın en kötü ve uzun süreli insani krizlerinden birini yaşadığına değinen Papa, herkesi, yapıcı bir diyalog yoluyla çözümler bulmaya davet ettiğini kaydetti.

Papa mesajında, bu Paskalya'nın, Ukrayna'ya da barış getirmesini dilerken, "(Paskalya) Tüm ilgili tarafları, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için çaba göstermeye teşvik etsin." yorumunu yaptı.

Mesajında Güney Kafkasya'ya da değinen Papa, "Ermenistan ile Azerbaycan arasında, bölgede çok arzulanan uzlaşmayı getirecek nihai bir 'Barış Anlaşması'nın yakında imzalanması ve uygulanması için dua edelim." ifadesini kullandı.

"Gerçek silahsızlanma olmadan barış mümkün değildir"

Papa, Batı Balkanlar'da da siyasi aktörleri, gerilimlerin ve krizlerin tırmanmasını önlemek için çaba göstermeye çağırdı.

Papa Franciscus, bu Paskalya'nın Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan ve Güney Sudan'da çatışma ve şiddet mağduru olan Afrika halklarına barış ve huzur vermesi temennisinde bulundu.

Katoliklerin ruhani lideri mesajında, ayrıca din, düşünce ve ifade özgürlüğünün olmadığı, başkalarının görüşlerine saygının olmadığı yerde barışın mümkün olmadığını kaydetti.

Papa mesajında, "Gerçek silahsızlanma olmadan barış mümkün değildir. Her halkın kendi savunmasını sağlama zorunluluğu, genel bir silahlanma yarışına dönüştürülemez." ifadesini kullandı.

Göç konusundaki hassasiyetiyle bilinen Papa Franciscus, yaşam tarzı, fikirleri, gelenekleri farklı olanlara güvenmeleri gerektiğini, çünkü herkesin Rabbin çocuğu olduğunu kaydetti.

Papa'nın mesajında, Gazze'de ateşkes istemesi ve Ukrayna'da adil ve kalıcı barış talep etmesi meydandakiler tarafından alkışlarla karşılandı.

Mesajın okunmasının ardından Papa, inananları takdis ederken, daha sonra "Papamobile" adı verilen aracıyla meydanda tur atarak, aracından halkı selamladı. Papa, hastalığı sebebiyle 2 aydan fazla süredir inananları aracından selamlama adetini yapamıyordu.

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Paskalya, Ukrayna, Güncel, Gazze, Dünya, Papa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Papa Franciscus'tan Barış Çağrısı - Son Dakika

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